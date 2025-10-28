Homem viveu 7 décadas numa máquina de respiração, mas até formou-se em Direito

Paul contraiu o coronavírus, causador da Covid-19. Ele teve uma história tão incrível que muitos custaram a acreditar. Em meados de 1952, ele tinha seis anos de idade e os Estados Unidos enfrentavam um surto de poliomielite, uma doença grave causada por vírus.
Embora a maioria das pessoas infectadas não apresente sintomas, aqueles que adoecem podem desenvolver paralisia muscular e, em casos graves, até mesmo morrer.
A poliomielite foi erradicada em grande parte do mundo graças à invenção de uma vacina em 1955, mas infelizmente, Alexander foi infectado alguns anos antes dessa descoberta, quando a doença era fatal para muitas crianças.
A doença em seu estágio avançado pode impedir o paciente de respirar adequadamente, já que afeta os músculos do peito.
Paul chegou a esse estágio antes de ser salvo por uma máquina curiosa conhecida como 'pulmão de ferro' ou 'pulmão de aço', que não só permitiu que ele sobrevivesse à sua infância, mas também o manteve vivo por mais de 70 anos!
Ele morreu com 78 anos. O americano detinha o recorde do Guinness Book como a pessoa que viveu mais tempo respirando com a ajuda da máquina.
Paul relatou em uma entrevista ao portal do Guinness Book, que quando sua mÃ£e viu seu rosto, quando ainda era crianÃ§a, ela soube que algo estava errado, embora ele nÃ£o soubesse explicar como percebeu isso.
Assim como muitas outras vítimas do vírus, a saúde do norte-americano se deteriorou rapidamente, fazendo com que ele ficasse permanentemente de cama e incapaz de falar.
A epidemia devastadora lotou os hospitais do país com jovens pacientes, fazendo com que os médicos da época não conseguissem atender a todos.
Foi somente quando o menino começou a ter dificuldades para respirar e engolir que sua família não teve escolha senão interná-lo.
Segundo relatos, a equipe do hospital o colocou em uma maca em um longo corredor com outras crianças desesperadas com poliomielite. A maioria delas não sobreviveu.
Paul só conseguiu se manter vivo porque um médico realizou uma traqueostomia e o colocou em um pulmão de aço, uma máquina com aparência estranha que envolve todo o corpo da pessoa e cria um ambiente de pressão negativa para ajudar na respiração.
Mesmo depois de ter sido salvo, Paul acordou da cirurgia no meio de um corredor cheio de crianças chorando e gritando por causa dos pulmões de ferro. O aparelho é como uma cápsula muito apertada e limita os movimentos de quem está dentro.
Passado o pesadelo inicial, dois anos depois o americano iniciou fisioterapia para aprender uma técnica chamada “respiração de sapo”. O método faz uso dos músculos da garganta para levar o oxigênio para os pulmões – e não os do peito e diafragma, como é normalmente.
Como precisava ficar o tempo todo dentro da máquina, Paul recebia cuidados e precisava ser alimentado por alguém. Com o tempo, Paul conseguiu sair do confinamento durante o dia, mantendo o pulmão de aço apenas à noite.
Paul conseguiu concluir o ensino médio aos 21 anos, sendo o primeiro aluno da escola a se formar virtualmente por meio de um programa doméstico.
O norte-americano também concluiu a faculdade de direito, na Universidade do Texas, em 1978, tornando-se um advogado bem-sucedido. Com o tempo, ele conquistou seu próprio escritório.
Como não podia fazer anotações em sala de aula, Paul conseguiu desenvolveu uma excelente capacidade de memorização. Aos poucos, Alexander também aprendeu a escrever segurando uma caneta presa a um pedaço de pau com a boca.
Foi com esse método que escreveu sua inspiradora autobiografia 'Três minutos para um cachorro: minha vida em um pulmão de ferro'.
Nos tribunais, ele defendia seus clientes em cadeira de rodas. Atualmente, Alexander foi o usuário de pulmão de aço que mais tempo sobreviveu na história, e continuou trabalhando para aumentar a conscientização sobre os perigos da poliomielite.