Galeria Homem viveu 7 décadas numa máquina de respiração, mas até formou-se em Direito Paul Alexander, que viveu por mais de 70 anos com um pulmão de ferro, morreu em 11/3/2024. A informação foi divulgada pelo educador americano Christopher Ulmer em seu canal no YouTube. 'Paul influenciou positivamente pessoas ao redor do mundo. Será sempre lembrado', disse. Por Lance

Youtube Canal Special Books By Special Children