Ator morreu antes de gravar filme que acabou concorrendo ao Oscar em 2025

O filme concorreu ao Oscar. E Demi foi indicada a Melhor Atriz. Ela perdeu a estatueta para Mikey Madison, mas já havia ganhado o Globo de Ouro pelo papel da mulher que busca uma maneira inacreditável de conseguir rejuvenescer.
No dia 18/12/2024, o ator Ray Liotta teria feito 69 anos. Nascido em Nova Jersey, nos EUA, ele teve sólida carreira e morreu, aos 67 anos, em Santo Domingo, na República Dominicana.
Liotta estava no país do Caribe para as gravações do filme 'Dangerous Waters' e morreu em decorrência de problemas cardíacos e respiratórios.
Ray estava noivo de Jacy Nittolo, cabeleireira, que gerenciava um salão de beleza, e tinha 47 anos na epoca. Ela é 20 anos mais jovem que o ator.
Muito ativo, Ray Liotta também estava no fim das filmagens de 'Cocaine Bear', ( 'O Urso do Pó Branco') que esta disponível na Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Google Play e Telecine.
Ray Liotta também estava no elenco da série 'Black Bird', produzida para a Apple+.
Ele também era produtor executivo da série de documentários 'Five Families', sobre famílias de mafiosos de Nova York.
Ray Liotta começou a carreira em cinema em 1986 e foi um ator prolífico e versátil.
Ele foi muito acionado para papéis em suspense, drama, aventura e policial. Mas também fez comédia.
E foi justamente com comédia a sua estreia. De cara, em 1986, Ray Liotta já foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel em 'Totalmente Selvagem', ao lado de Jeff Daniels.
Em 1989, teve destaque em 'Campo dos Sonhos', no papel de um jogador de beisebol, contracenando com Kevin Costner.
Ray Liotta já era conhecido, mas tornou-se um grande astro graças à atuação no filme 'Os Bons Companheiros', dirigido por Martin Scorcese, em 1990. Ele interpretou o gangster Henry Hill.
Em 2005, Ray Liotta ganhou um Emmy pelo papel de ator convidado no seriado 'ER' ('Plantão Médico').
Outro filme de destaque do ator foi 'Obsessão Fatal' (1992), em que ele vive um policial psicopata, contracenando com Kurt Russel e Madeleine Stowe.
Em 2003, esteve no suspense 'Identidade', um dos filmes com final mais surpreendente. Dividiu o protagonismo com John Cusack.
Em 2021, ele integrou o elenco de 'Os Muitos Santos de Newark', sobre o personagem fictício mafioso Tony Soprano. Liotta viveu o personagem Aldo Moltisanti. E foi capa da Rolling Stone.
Ray Liotta deixou uma filha, fruto do relacionamento com a ex-esposa Michelle Grace (foto), atriz e produtora com quem viveu entre 1997 e 2004.
Karsen Liotta nasceu em 1998 e, quando a filha se graduou, Ray postou uma foto antiga, perguntando com bom humor: 'Por que elas não continuam assim (crianças)?'
Ele ia se casar com Jacy Nittolo. O casal se conheceu em 2019 e o noivado foi em dezembro de 2020.
A morte do ator teve grande repercussão no meio artístico de Hollywood. Colegas destacaram o seu companheirismo.
'Ray era o exemplo de um cara durão que era todo mole por dentro. Acho que foi isso que o tornou um ator tão atraente de se assistir', disse a atriz e cantora Jennifer Lopez.