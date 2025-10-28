Celebridades e TV

O encontro entre Zeca Pagodinho e João Gomes; confira a Trajetória do Mestre do Samba

Zeca Pagodinho se emocionou ao ouvir João Gomes homenagear Kara Veia durante um encontro descontraído em um bar entre o Mestre do Samba e o Rei do Piseiro, em 24 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro.

Por Lance
Reprodução Instagram / @joaogomescantor

O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais, com a legenda “por aqui, sextou”.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

O encontro antecedeu a gravação do novo DVD de João Gomes, realizado em 26 de outubro de 2025, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

Reprodução X /@eduardopaes

O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, que levou seu carisma para o palco.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Ícone do samba, com uma carreira sólida e marcada por sucessos que atravessam gerações, o cantor é sinônimo de alegria e um retrato fiel do espírito carioca.

Instagram @zecapagodinho

Isso porque Zeca Pagodinho, nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu em 4 de fevereiro de 1959, no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram

O cantor é considerado um dos mais expressivos cantores brasileiros e atua principalmente nos gêneros samba e pagode.

www.instagram.com/zecapagodinho

Ainda jovem, Zeca trabalhou em várias ocupações fora da música, como feirante, camelô e office-boy, mas sempre frequentou rodas de samba nos bairros de Irajá e Del Castilho.

Reprodução Twitter

Sua carreira musical ganhou impulso quando o bloco carnavalesco Cacique de Ramos se tornou ambiente de criação para ele nos anos 1970.

Instagram @zecapagodinho foto de Carlos Leite

Foi lá que conheceu Beth Carvalho, que se tornaria sua madrinha artística e o convidaria para gravar a canção “Camarão Que Dorme a Onda Leva” em 1983.

Reprodução Instagram /@zecapagodinho

A partir desse momento, Zeca passou a ser reconhecido nacionalmente.

www.instagram.com/zecapagodinho

Entre seus álbuns mais importantes está “Zeca Pagodinho”.

Divulgação

Em 2015, lançou o álbum “Ser Humano”, indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Divulgação

Também se destacam 'Patota de Cosme', “Deixa Clarear” e “Mais Feliz”.

Divulgação

Entre as mÃºsicas mais conhecidas de Zeca estÃ£o â??Deixa a Vida Me Levarâ?, lanÃ§ada em 2002, e â??Verdadeâ?, uma de suas composiÃ§Ãµes mais cantadas em rodas de samba.

Flickr Alexandre Macieira/Riotur

A canção “Deixa a Vida Me Levar”, composta por Serginho Meriti e Eri do Cais, foi um dos maiores sucessos de sua carreira e marcou presença em trilhas sonoras e programas de televisão.

Reprodução Youtube

O refrão se tornou uma espécie de lema, que costuma associar uma filosofia de vida ao conteúdo da letra.

Instagram @zecapagodinho

Outras faixas consagradas são “Vai Vadiar”, “Ogum”, “Maneiras”, “Coração em Desalinho”, “Isolado do Mundo”, “Samba Pras Moças”, “Quando a Gira Girou” e “Lenha”.

Reprodução/Instagram @zecapagodinho

Zeca também é lembrado por sucessos mais antigos, como “Judia de Mim” e “Vai por Mim”, que consolidaram seu estilo nos anos 1980.

Fernando Maia - Riotur - Flickr

Além disso, interpreta sambas de compositores como Arlindo Cruz, Sombrinha, Monarco e Martinho da Vila.

Reprodução Facebook Zeca Pagodinho

Em 2023, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio o homenageou com o enredo “Zeca, o Samba e o Povo”, que celebrava sua trajetória e sua importância cultural para o país.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Em 2024, celebrou 40 anos de carreira com um grande show no estádio Nilton Santos, que reuniu nomes como Alcione, Martinho da Vila e Jorge Aragão.

Instagram @zecapagodinho

O evento aconteceu no estádio do Botafogo, seu time de coração, o que tornou a ocasião ainda mais especial para ele.

Reprodução Youtube / Zeca Pagodinho

Seu estilo descontraído, o humor característico e a linguagem popular ajudaram a popularizar o samba e o pagode entre gerações diferentes.

Paulo Freitas - Flickr

A imagem de Zeca Pagodinho com sua cerveja na mão se tornou um verdadeiro símbolo de sua personalidade pública e de seu estilo de vida.

Facebook ZecaPagodinho.com

Na vida pessoal, Zeca é casado com Mônica da Silva desde dezembro de 1986.

www.instagram.com/zecapagodinho

O casal tem quatro filhos, Eduardo, Elisa, Louis e Maria Eduarda, e sete netos.

www.instagram.com/zecapagodinho

Veja Mais