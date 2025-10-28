O “piseiro” está bombando: João Gomes reúne multidão e artistas em show no Rio

O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais, com a legenda “por aqui, sextou”.
O cantor João Gomes fez a gravação de seu novo DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.
O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e outros cantores.
O show representou um marco importante na carreira de João Gomes e consolidou sua posição como um dos principais nomes da música nordestina e do piseiro.
O cantor subiu ao palco ao lado do filho mais velho, Jorge, para cantar uma música em sua homenagem.
A esposa, Ary Mirelle, também participou do momento e recebeu um beijo carinhoso.
Em setembro de 2025, nasceu Joaquim, o segundo filho.
O cantor nasceu no dia 31 de julho de 2002, na cidade de Serrita, no sertão de Pernambuco, Brasil.
Ainda criança, João Gomes integrou o coral da igreja que frequentava, o que lhe deu os primeiros contatos com o canto e com a música em comunidade.
Ele também cursou técnico em agropecuária no Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
A carreira musical de João Gomes começou a ganhar impulso em 2019, quando ele passou a divulgar vídeos nas redes sociais e a reunir seguidores, apesar de ainda não ser conhecido nacionalmente.
O grande salto veio em 2021, quando sua canção “Meu Pedaço de Pecado' viralizou em plataformas como TikTok e Spotify.
Também em 2021, João Gomes lançou o álbum de estreia intitulado “Eu Tenho a Senha”, que contou com sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e a faixa-título “Eu Tenho a Senha”.
O álbum consolidou sua presença no cenário musical brasileiro, especialmente no gênero piseiro e forró.
Nos anos seguintes, João Gomes manteve uma produção constante, lançou novos álbuns e consolidou sua presença no cenário musical com um ritmo intenso de trabalho.
Atualmente, João Gomes conta com cinco álbuns de estúdio lançados e mais de 40 singles disponíveis nas plataformas digitais.
Entre suas canções mais conhecidas está “Minha Deusa”, lançada após o sucesso do álbum “Eu Tenho a Senha”.
Outros sucessos que marcaram sua trajetória incluem “Se For Amor” e “Dengo”.
Entre seus lançamentos, também se destacam parcerias com artistas como Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Gabi Martins, Vitor Fernandes e até o humorista Whindersson Nunes.
Ele é reconhecido por mesclar o forró tradicional, o piseiro e influências nordestinas com linguagem moderna, o que ajudou a ampliar seu alcance para além das festas regionais.