Entretenimento

Sam Raimi faz 66 anos; veja grandes diretores de terror

O diretor, produtor e roteirista Sam Raimi completou 66 anos em 23 de outubro de 2025. Reconhecido por seu estilo único que combina elementos de terror, ação e humor, ele conquistou o público e a crítica com obras que se tornaram clássicos do cinema.

Por Lance
Gage Skidmore/Wikimédia Commons

O cineasta ganhou notoriedade inicialmente com a trilogia “Evil Dead” - “Uma Noite Alucinante”, no título em português” -, que marcou época nos anos 1980 por seu terror visceral e criatividade narrativa, consolidando-o como um nome de destaque nesse àmbito. Ele também dirigiu outras produções do gênero, como 'O Grito'.

Divulgação

Ao longo de sua carreira, ele transitou entre diferentes temáticas, como nos filmes de super-heróis ao dirigir a trilogia do Homem-Aranha, lançada entre 2002 e 2007, mas sua ligação com o terror não se perdeu. Veja a seguir outros grandes nomes do gênero!

Super Festivals/Wikimédia Commons

F. W. Murnau (1888-1931) – Pioneiro do cinema expressionista alemão, é lembrado por clássicos como 'Nosferatu', adaptação não autorizada de Drácula, que definiu muitos dos códigos visuais do terror no cinema.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A habilidade de Murnau em usar sombras, luz e movimentos de câmera inovadores, algo presente também em 'Fausto', elevou o gênero a um patamar artístico, influenciando gerações futuras de diretores.

Divulgação

James Whale (1889-1957) – Diretor britânico naturalizado americano que imortalizou monstros clássicos do cinema em filmes como 'Frankenstein' e 'O Homem Invisível'.

Divulgação

Sua combinação de atmosfera gótica, narrativa dramática e elementos de humor sutil fez dele uma figura central na era de ouro do terror nos estúdios Universal.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Tod Browning (1880-1962) - Americano ficou conhecido por explorar o macabro e o grotesco, destacando-se com 'Drácula' e 'Monstros'. Seus filmes misturam horror e humanidade marginalizada, criando narrativas perturbadoras que desafiam os limites do gosto e da moral da época.

Divulgação

George A. Romero (1940-2017) – Considerado o “pai dos zumbis”, revolucionou o terror com 'A Noite dos Mortos-Vivos', de 1968.

Divulgação

As obras de Romero combinam violência explícita com crítica social, transformando o gênero em plataforma para reflexões sobre sociedade, política e comportamento humano.

Eduardo Montes-Bradley /Wikimédia Commons

Alfred Hitchcock (1899-1980) - O “mestre do suspense” transformou o terror psicológico em arte com obras como 'Psicose' e 'Os Pássaros'. Sua habilidade em gerar tensão, explorar os medos humanos e criar atmosferas carregadas de suspense fez dele uma referência eterna, influenciando gerações de cineastas de terror e suspense ao redor do mundo.

Divulgação

Tobe Hooper (1943-2017) - Diretor americano que marcou o cinema de horror com 'O Massacre da Serra Elétrica', criando um dos vilões mais icônicos da história do gênero, Leatherface.

TobeDivulgação

O estilo cru e visceral de Hooper, visto tambÃ©m em filmes como 'Poltergeist', aliado a uma atmosfera opressiva, redefiniu os limites do subgÃªnero de terror chamado slasher.

ReproduÃ§Ã£o do Youtube

Wes Craven (1939-2015) - Celebrado por ter reinventado o terror ao longo de décadas, com obras como 'A Hora do Pesadelo' e 'Pânico', criando os icônicos vilões Freddy Krueger e Ghostface.

Divulgação

Mestre em explorar o medo psicolÃ³gico e subverter expectativas, Craven combinou horror, suspense e humor macabro de maneira Ãºnica.

reproduÃ§Ã£o do Instagram @therealwescraven

John Carpenter – Nascido em 1948, é um dos nomes mais influentes do terror e da ficção científica, conhecido por filmes como 'O Enigma de Outro Mundo' e 'Halloween'.

Divulgação

Com trilhas sonoras próprias e uma estética minimalista, Carpenter transformou o suspense em experiências visuais e auditivas icônicas.

Philip Romano/Wikimédia Commons

David Cronenberg – Nascido em 1943, o canadense é sinônimo de terror corporal, abordando transformações físicas e psicológicas extremas em filmes como 'A Mosca' e 'Videodrome'.

divulgação

O trabalho de Cronenberg é marcado por uma exploração provocativa do medo ligado à tecnologia, à carne e à mente humana.

Jennifer 8. Lee/Wikimédia Commons

Brian De Palma – Americano de origem italiana nascido em 1940, é conhecido por reinventar o suspense e o terror psicológico com influências do cinema hitchcockiano, em filmes como 'Carrie, a Estranha', 'Dublê de Corpo' e 'Almas Gêmeas. Sua técnica inclui movimentos de câmera audaciosos, tensão crescente e temas de voyeurismo.

Divulgação

Guillermo del Toro – O cineasta mexicano nascido em 1964 combinou fantasia, horror e narrativa épica em obras como 'O Labirinto do Fauno' e 'O Beco do Pesadelo'. Suas histórias misturam monstros e humanidade, criando mundos sombrios visualmente deslumbrantes e emocionalmente ressonantes.

LucaFazPhoto/Wikimédia Commons

James Wan – Nascido em 1977, o cineasta australiano é um mestre do terror contemporâneo, responsável por franquias como 'Jogos Mortais' e 'Invocação do Mal'.

Reprodução do Instagram @creepypuppet

A direção de Wan combina sustos precisos, atmosfera tensa e narrativa visual envolvente, influenciando o terror moderno mundial.

Reprodução do Instagram @creepypuppet

Jordan Peele – O diretor nova iorquino nascido em 1979 revolucionou o terror com 'Corra!', 'Nós' e 'Não! Não Olhe!', misturando horror com crítica social.

Divulgação

A abordagem psicolÃ³gica e cultural do medo transformou Peele em um dos diretores mais inovadores da nova geraÃ§Ã£o.

DivulgaÃ§Ã£o

M. Night Shyamalan â?? Nascido na Ãndia, Ã© conhecido por 'O Sexto Sentido' e 'Sinais'. O diretor explora suspense e terror psicolÃ³gico com reviravoltas surpreendentes. Sua assinatura narrativa combina mistÃ©rio, emoÃ§Ã£o e tensÃ£o, mantendo o espectador constantemente alerta.

- ReproduÃ§Ã£o do Instagram @mnight

Leigh Janiak – Diretora americana emergiu como uma voz inovadora no terror contemporâneo, dirigindo a trilogia 'Rua do Medo'. Suas obras misturam elementos de terror adolescente, nostalgia dos anos 1990 e suspense intenso, conquistando um público jovem e fiel.

Reprodução do Youtube

Veja Mais