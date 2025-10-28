Priscila Fantin engordou 20 quilos e achou que era depressão; mas o que aconteceu?

Após ganhar 20 quilos e sentir fadiga excessiva, Fantin chegou a pensar que estava enfrentando uma depressão.
'Achei que era novamente uma depressão, mas depois percebi um detalhe que faz uma grande diferença: eu tinha vontade de fazer, só que meu corpo não dava conta', comentou a atriz.
Para abordar o tema de forma aberta, ela lançou um programa no YouTube chamado “Menos Pausa”.
Climatério é um período de transição no qual a menstruação se torna irregular e podem surgir sintomas como cansaço, irritabilidade, dificuldade para emagrecer e mudanças na distribuição de gordura corporal.
A recomendação médica é que mulheres nessa fase busquem acompanhamento especializado, realizem exames hormonais, mantenham uma alimentação balanceada e pratiquem atividade física.
Conhecida principalmente por novelas da Globo, Priscila Fantin nasceu em Salvador, Bahia, em 18 de fevereiro de 1983.
Ela estreou na TV em “Malhação”, em 1999, quando interpretou a personagem Tatiana.
Também em 2003, Fantin brilhou como Olga Gonçalves em 'Chocolate com Pimenta'.
Em 2005, viveu a protagonista Serena em 'Alma Gêmea', considerado um dos maiores papéis de sua carreira.
A novela, escrita por Walcyr Carrasco, foi grande sucesso na época e ajudou a consolidar sua imagem junto ao público.
Outros trabalhos de Fantin na TV incluem 'Sete Pecados', em 2007, 'Tempos Modernos', em 2010, e 'Êta Mundo Bom!', de 2016.
Em 2023, Fantin participou da 20ª temporada da 'Dança dos Famosos' e sagrou-se campeã.
Além da televisão, Priscila também trabalhou no cinema e no teatro, tendo atuado em pelo menos dez peças.
Fantin é mãe de Romeo Fantin, fruto de seu relacionamento com Renan Abreu, com quem esteve de 2011 a 2018. Desde 2019, a atriz é casada com o ator Bruno Lopes.
Em entrevistas, a artista já revelou que foi diagnosticada com depressão em 2008. Além de fazer um tratamento psicoterápico, ela contou que incluiu exercícios físicos à rotina.