Tai Chi Chuan: tradição chinesa que combate o estresse e fortalece o corpo

Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang.
Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva.
Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador.
Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido.
Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça.
A história do Tai Chi Chuan é, de fato, uma fascinante mistura de lendas e registros históricos. A origem desta arte marcial envolve mitos taoístas, mas seu desenvolvimento histórico é rastreado por meio de linhagens de famílias e mestres.
O primeiro, geralmente, é encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios através da figura do taoísta imortal Chang San Feng.
O historicamente comprovado é ligado ao nome de Chen Wangting, um comandante da milícia local do distrito de Wen, na região central da China, no século XVII.
A lendária luta entre a garça e a serpente é uma história filosófica fundamental para a origem do Tai Chi Chuan, pois inspirou os princípios que tornaram essa atividade como arte marcial interna, focada na suavidade e no equilíbrio.
A versão mais comum da lenda atribui a observação do combate ao sábio taoísta Zhang Sanfeng, que teria vivido no século XII ou XIII. Enquanto meditava na montanha Wudang, ele teria testemunhado a luta entre uma garça elegante e uma serpente ágil.
Existem, ainda, indicações de que, durante a Dinastia Tang, de 618-906 d.C., um eremita chamado Xu Xuan Ping desenvolveu uma arte chamada 'os trinta e sete estilos do taiji', também chamada de chang chuan ou chang kiang.
Na mesma Ã©poca, um monge taoÃsta chamado Li Dao Zi praticava uma arte denominada 'punho longo primordial', semelhante aos trinta e sete estilos do taiji.
Yang Chengfu foi um dos professores mais conhecidos de Tai Chi Chuan Yang. Ele ajudou a desenvolver a arte em sua forma moderna, enquanto seus alunos fundaram suas próprias escolas de artes marciais de sucesso.
Chengfu é o autor oficial de dois livros sobre o estilo, 'Métodos de Aplicação do Tai Chi', divulgado em 1931, e 'Essência e Aplicações do Tai Chi', divulgado em 1934.
Os estilos tradicionais de Tai Chi Chuan sÃ£o: Chen, Yang, Wu (Hao), Wu e Sun O primeiro Ã© o mais antigo, caracterizado por uma combinaÃ§Ã£o de movimentos lentos e rÃ¡pidos, com explosÃµes de forÃ§a.
O estilo Yang é o mais popular e praticado, sendo reconhecido por seus movimentos suaves, amplos e contínuos. Ele, então, é ideal para melhorar o equilíbrio, a postura, a força interna e a calma mental.
O estilo Wu-Hao, por sua vez, é mais compacto e vertical, que se concentra em movimentos mais curtos e precisos.
O Sun Ã© caracterizado por movimentos suaves e fluidos, mas com Ãªnfase em um ritmo mais rÃ¡pido em algumas seÃ§Ãµes. Ã? conhecido pela sua saÃºde e benefÃcios para o bem-estar.
Sun Lutang foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Sun, que combina a arte marcial com o Xingyiquan e o Baguazhang. É conhecido por seus movimentos pequenos e circulares, posturas altas e passos sutis, sendo o quarto em popularidade.