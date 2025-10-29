Entretenimento

Álvaro Morte retorna à Netflix; relembre o sucesso da Casa de Papel e faça o teste dos personagens

Álvaro Morte está de volta à Netflix com a nova série de suspense, “Duas Covas”, que rapidamente se tornou uma das produções mais assistidas da plataforma desde sua estreia.

Por Lance
A minissérie de três episódios, criada por Agustín Martínez, acompanha Isabel, interpretada por Kiti Mánver, avó de uma das duas adolescentes desaparecidas há dois anos, que decide conduzir uma investigação por conta própria.

O que começa como uma busca pela verdade se transforma em uma história de vingança. Morte interpreta Rafael Salazar, pai de uma das garotas.

O ator volta a contracenar com Hovik Keuchkerian, o Bogotá de “La Casa de Papel”.

O ator espanhol, que conquistou fama internacional ao viver o Professor em “La Casa de Papel”, também retornará em breve a esse universo.

Ele fará uma participação especial na 2ª temporada de “Berlim”, prequel centrado no irmão de seu icônico personagem, interpretado por Pedro Alonso.

A série 'La Casa De Papel' fez muito sucesso. E os personagens têm apelidos de cidades pelo mundo. Mas você sabe quais os nomes verdadeiros dos personagens que invadem a Casa da Moeda? Faça o teste pra ver se acerta.

Personagem Rio: a) Álvaro Correa; b) Aníbal Cortés; c) Andrés Pontes; d) Antonio Ríos

Resposta correta: b) Aníbal Cortés. Vivido pelo ator espanhol Miguel Herrán.

Personagem Nairóbi: a) Ágata Giménez; b) Anna Fernandez; c) Andréa Rodriguez; d) María Fernandez

Resposta correta: a) Ágata Giménez. Interpretada pela atriz espanhola de origem cigana Alba Flores

Personagem Berlim: a) Jordí Fuentes; b) José Rodriguez; c) Álvaro Barcelos; d) Andrés de Fonollosa

Resposta correta: d) Andrés de Fonollosa. Vivido pelo ator espanhol Pedro Alonso.

Personagem Denver: a) Daniel Ramos; b) Danilo Alves; c) Diego Hernandez; d) Pablo Correa

Resposta Correta: a) Daniel Ramos. Vivivo pelo ator e cantor espanhol Jaime Lorrente.

Personagem Estocolmo: a) María Pontes; b) Manuela Gaztambide; c) Mónica Gaztambide; d) Marcela Costa

Resposta correta: c) Mónica Gaztambide. Vivida pela atriz espanhola Esther Acebo.

Personagem Professor: a) Roberto Diaz; b) Sergio Marquina; c) José Cuesta; d) Rodrigo Faria

Resposta correta: b) Sergio Marquina. Interpretado pelo ator espanhol Álvaro Morte.

Personagem Lisboa: a) Rita Cuesta; b) Rebeca Murillo; c) Rosa María; d) Raquel Murillo

Resposta correta: d) Raquel Murillo. Interpretada pela atriz espanhola Itziar Ituño.

Personagem Helsinki: a) Vlade Milosevic; b) Dejan Ducic; c) Yashin Desáyev; d) Novak Drago

Resposta correta: c) Yashin Desáyev - Vivido pelo ator sérvio Darko Peric.

Personagem Palermo: a) Martín Berrote; b) Mário Rodriguez; c) Miguel Loriente; d) Roberto Romero

Resposta correta: a) Martín Berrote- Vivido pelo ator argentino Rodrigo de la Serna

Personagem Tóquio: a) Clara Rodriguez; b) Maria Hernández; c) Silene Oliveira; d) Luna Flores

Resposta correta: c) Silene Oliveira - Vivida pela atriz espanhola Úrsula Corberó

