Museu de Gramado ganhará estátuas de Pablo Marçal, Luísa Sonza e Luciano Hang

A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas.
A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby.
O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro.
“Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária', explicou o diretor comercial do museu, Elodir Corrêa.
O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas.
A administração também garantiu que no futuro terá uma 'ala específica' para essas estátuas.
O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento.
Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora.
Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha.
O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop.
As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema.
Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu.
Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo.
Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada.