Museu de Gramado ganhará estátuas de Pablo Marçal, Luísa Sonza e Luciano Hang

O Dreamland Museu de Cera de Gramado está inaugurando uma nova galeria em homenagem a pessoas que se destacaram pela solidariedade durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024.

Por Lance
A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas.

A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby.

O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro.

“Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária', explicou o diretor comercial do museu, Elodir Corrêa.

O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas.

A administração também garantiu que no futuro terá uma 'ala específica' para essas estátuas.

O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento.

Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora.

Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha.

O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop.

As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema.

Ã? possÃ­vel encontrar figuras como: Jack Sparrow, Homem-Aranha, Elvis Presley, Michael Jackson, Papa Francisco e Rainha Elizabeth II.

Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu.

Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo.

Como estÃ¡ fora da â??Ã¡rea centralâ? de Gramado, Ã© indicado verificar transporte ou combinar com outros passeios prÃ³ximos da Av. das HortÃªnsias.

Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada.

