Pra quem não viu: Stitch visitou museu de Florença e virou estátua

É ali que, entre outras obras-primas de grandes artistas, está o famoso Davi, que impressiona pelo realismo da escultura, que reproduz até as veias do personagem bíblico.
Mas outra escultura passou a atrair a atenção dos visitantes em junho de 2025: a de Stitch, criatura alienígena da famosa dupla Lilo e Stitch. O personagem ganhou uma toga e um pedestal. E ficou entre 20 de maio e 20 de junho como atração extra na galeria dos grandes escultores.
Um vÃdeo promocional foi lanÃ§ado mostrando a chegada de Stitch ao museu em FlorenÃ§a. Ele percorre os corredores e fez festa por estar numa galeria tÃ£o bonita.
Ele vibrou ao aparecer ao lado de belas esculturas. Inaugurada em 1784, a galeria é o segundo museu mais visitado de Florença (atrás apenas de Uffizi) e possui um rico conjunto de obras de arte até o final do século XIX.
A iniciativa foi uma promoção conjunta da Disney e do Ministério da Cultura da Itália para divulgar o lançamento de 'Lilo e Stitch', remake em live-action da animação da Disney de 2002, cujas vozes são de Maia Keahola (Lilo) e Chris Sanders.
Chris Sanders segue no novo filme, que narra a chegada do alienígena à Terra. O fugitivo de outro mundo é adotado por Lilo e a dupla vive aventuras. Já a personagem Lilo é interpretada por Daveigh Chase.
Lilo & Stitch é uma animação da Disney lançada originalmente em 2002, ambientada no Havaí, que conta a história de uma garotinha solitária chamada Lilo que adota um “cachorrinho” azul chamado Stitch, sem saber que ele é uma criatura de outro planeta. O filme mistura comédia, ficção científica e temas emocionais como amizade e pertencimento.
Stitch, originalmente chamado Experiência 626, é uma arma genética criada para destruição, mas aprende sobre afeto e família (“ohana”) ao conviver com Lilo. Sua transformação emocional é o centro da narrativa, mostrando como o amor e a convivência podem mudar até o ser mais caótico.
O sucesso do filme gerou várias continuações e séries de TV, incluindo “Lilo & Stitch: A Série” e derivados com novos experimentos alienígenas. A produção foi elogiada por sua trilha sonora com Elvis Presley, visual diferenciado e representação da cultura havaiana.
Jumba Jookiba – “Lilo & Stitch” , cientista alienígena do mesmo universo de Stitch, é quem cria as 626 experiências genéticas, incluindo Stitch. Ele começa como vilão, mas acaba formando uma família afetiva com os protagonistas. Sua aparência exótica e comportamento excêntrico o tornaram querido pelas crianças.
Seres alienÃgenas fazem sucesso no cinema e na TV, sejam como herÃ³is ou como vilÃµes. Veja outros que tambÃ©m sÃ£o marcantes no imaginÃ¡rio popular.
E.T. – “E.T.: O Extraterrestre” (1982) - Criado por Steven Spielberg, E.T. é um alienígena gentil que fica preso na Terra e faz amizade com um garoto chamado Elliott. Ele é pequeno, de olhos grandes, e possui habilidades telepáticas e de cura. O filme tornou-se um clássico por retratar o elo entre crianças e seres de fora da Terra com sensibilidade e emoção.
Yoda – “Star Wars” (desde 1980) - Mestre Yoda é um sábio e poderoso alienígena da saga Star Wars, com aparência diminuta e frases em ordem invertida. Ele é membro do Conselho Jedi e símbolo da sabedoria e da Força. Mesmo com sua aparência frágil, é um dos guerreiros mais habilidosos da galáxia.
Spock – “Star Trek” (desde 1966) - Metade humano, metade vulcano, Spock é o oficial científico da nave Enterprise e representa a lógica pura e o controle emocional. Ele se tornou um ícone da ficção científica por sua postura racional e por lutar internamente entre a razão vulcana e os sentimentos humanos. Interpretado originalmente por Leonard Nimoy, é símbolo da coexistência entre culturas.
Marvin, o Marciano – “Looney Tunes” (desde 1948) - Marvin é um alienígena da Warner Bros. que tenta constantemente destruir a Terra com seu desintegrador. Com seu capacete romano e voz calma, ele contrasta seu jeito educado com intenções destrutivas. É uma figura cômica que satiriza a paranoia da Guerra Fria com humor nonsense.
Xenomorfo – “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979) - Criado por H.R. Giger e dirigido por Ridley Scott, o Xenomorfo é uma das criaturas mais aterrorizantes do cinema. É um ser parasita com ácido no sangue, velocidade extrema e instinto predatório. Representa o medo do desconhecido e foi imortalizado no embate com a tenente Ripley.
Gazoo – “Os Flintstones” (1965) - O Grande Gazoo é um alienígena verde e flutuante que aparece nas últimas temporadas do desenho, vindo do planeta Zetox. Dotado de poderes mágicos, ele ajuda (e atrapalha) Fred e Barney com seus feitiços e conselhos. Apesar de ser arrogante, acaba se afeiçoando aos humanos.
Alf – “ALF: O ETeimoso” (1986–1990) - Alf vem do planeta Melmac e cai na garagem da família Tanner após sua nave se acidentar. Com seu humor sarcástico, apetite por gatos e jeito desajeitado, ele conquistou o público nos anos 80. A série mistura comédia familiar e ficção, mostrando um alienígena tentando viver entre humanos.
Predador – “Predador” (1987) - O Predador é um caçador alienígena com tecnologia avançada e força sobre-humana, que viaja pelo espaço em busca de presas desafiadoras. Aparece inicialmente na selva da América Central enfrentando soldados humanos. Seu visual icônico com mandíbulas abertas e camuflagem o tornou um dos vilões mais memoráveis do cinema.
Megamind – “Megamente” (2010) - Megamind é um alienígena de pele azul que foi enviado à Terra ainda bebê, rivalizando com o herói Metro Man. Após finalmente vencer o herói, ele se vê sem propósito e acaba criando um novo vilão. A animação inverte o papel do vilão clássico e destaca temas como identidade e redenção.
Gamora – “Guardiões da Galáxia” (desde 2014) - Filha adotiva de Thanos e última de sua espécie, Gamora é uma guerreira alienígena habilidosa que busca redenção. Integrante dos Guardiões da Galáxia, equilibra força, inteligência e conflitos internos. Sua jornada é marcada pela busca de autonomia e pelo vínculo com sua nova “família” espacial.
Paul – “Paul: O Alienígena Fugitivo” (2011) - Paul é um alienígena cinzento com cabeça grande e comportamento irreverente, que foge de uma instalação militar nos EUA. Ele se une a dois geeks britânicos em uma road trip cheia de referências à cultura pop. O filme satiriza ficções científicas tradicionais com humor escrachado e afetuoso.
Ben Tennyson – “Ben 10” (2005) - Embora humano, Ben ganha o Omnitrix, um relógio alienígena que o transforma em várias espécies de alienígenas com superpoderes. Cada forma vem de planetas e culturas diferentes, como o Quatro Braços de Khoros ou o XLR8 de Kinet. A série ensina sobre responsabilidade e diversidade através da ficção.
Roger – “American Dad!” (2005) - Embora voltado ao público jovem-adulto, Roger é um alienígena com apelo cômico que vive disfarçado na casa de uma família americana. Com múltiplas personalidades e disfarces absurdos, ele representa a paródia dos aliens clássicos em tom irreverente. É excêntrico, carente e sempre metido em confusões.