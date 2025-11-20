Pra quem não viu: Stitch visitou museu de Florença e virou estátua

E.T. – “E.T.: O Extraterrestre” (1982) - Criado por Steven Spielberg, E.T. é um alienígena gentil que fica preso na Terra e faz amizade com um garoto chamado Elliott. Ele é pequeno, de olhos grandes, e possui habilidades telepáticas e de cura. O filme tornou-se um clássico por retratar o elo entre crianças e seres de fora da Terra com sensibilidade e emoção.