De Black Sabbath a The Who: as bandas de rock icônicas da década de 1970

Difícil pensar em Rock and Roll e não citar a década de 1970, já que diversas das maiores bandas do estilo surgiram ou fizeram sucesso nesse período. Muitas delas, aliás, continuam com uma legião de fãs ao redor do mundo. Confira alguns desses grupos que marcaram gerações.
O Black Sabbath surgiu em 1968, na cidade inglesa de Birmingham, e pouco tempo depois se tornou o principal símbolo do heavy metal. O destaque da banda fica por conta do famoso vocalista Ozzy Osbourne.
A formação original teve seu fim em 1979 com a demissão de Osbourne, devido a seu vício em álcool e uso de outras drogas. Ele foi substituído por Ronnie James Dio, antigo vocalista do Rainbow. Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillen e Tony Martin também integraram a banda.
O grupo ajudou a definir o gênero com lançamentos como Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Heaven and Hell (1980), tendo vendido mais de 70 milhões de cópias durante sua carreira. Eles se reuniram em alguns momentos, ainda com a presença de Ozzy.
A banda Kiss não só fez muito sucesso na década de 1970 como impactou diretamente em tendências e na cultura norte-americana do período. Além das músicas empolgantes, as vestimentas e as maquiagens marcantes se tornaram uma marca do grupo musical.
Formada em Nova Iorque, em 1973, por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss, a banda é marcada não só pelas canções, como também por concertos que incluem guitarras esfumaçantes, cuspir fogo e sangue, pirotecnias e outros efeitos.
Mesmo quem não é fã de rock provavelmente conhece o Pink Floyd. A banda entrou para a história da música com suas apresentações criativas, letras bem elaboradas e combinações de sons brilhantes. Foi formada em Londres, em 1965.
Eles são um dos grupos mais bem-sucedidos comercialmente da história da música popular. A formação original era composta por Nick Mason (bateria), Roger Waters (baixo, voz), Syd Barrett (guitarra, vocal) e Richard Wright (teclados, voz). Os dois últimos morreram em 2006 e 2008, respectivamente.
O Iron Maiden é mais uma banda que fez enorme sucesso nos anos 1970 e que manteve o nível de excelência nas décadas seguintes. A energia no palco, principalmente do vocalista Bruce Dickinson, é uma das principais marcas do grupo.
Led Zeppelin é considerada uma das maiores bandas de heavy metal da década de 1970. Canções como 'Stairway to Heaven' e 'Whole Lotta Love' representam o sucesso do grupo, que tinha um som pesado de guitarra, enraizado no blues e na música psicodélica.
Fundada em 1968, a banda tinha os seguintes integrantes: o guitarrista Jimmy Page, o vocalista Robert Plant, o baixista e tecladista John Paul Jones e o baterista John Bonham. Este último é aclamado como um dos maiores bateristas de todos os tempos e morreu em 1980.
Considerados como precursores do estilo punk rock, os Ramones surgiram no cenário mundial em 1974 e influenciaram diretamente diversas bandas que apareceram nas décadas seguintes. Consolidaram a base deste estilo com suas composições simples e minimalistas.
Formada em Forest Hills, no distrito de Queens, Nova York, possuía os seguintes integrantes: Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone e Tommy Ramone. Todos os integrantes já morreram, mas deixaram uma legião de fãs, que sempre que podem ouvem e propagam suas canções
Outra banda que surgiu no final da década de 1960 e que teve impacto positivo nos anos seguintes foi o Rush, que fez seu último show em 2015. Isso aconteceu meses antes do baterista Neil Peart descobrir, em 2016, um raro câncer no cérebro, do qual lutou bravamente.
Completam o grupo canadense Geddy Lee (voz, baixo e teclados) e Alex Lifeson (guitarra). O Rush tornou-se conhecido pelas habilidades instrumentais de seus membros, as composições extremamente complexas e as letras ecléticas escritas por Neil Peart.
'Hotel California', 'New Kid in Town' e ' I Can't Tell You Why' são alguns dos principais sucessos da banda Eagles, formada em 1971. É um dos grupos mais rentáveis da indústria musical. O álbum Their Greatest Hits vendeu mais de 29 milhões de cópias nos EUA e 41 milhões no mundo.
Teve início na Califórnia, com os seguintes integrantes em sua formação original: Don Henley (bateria e vocais), Bernie Leadon (guitarra), Glenn Frey (guitarra e vocais) e Randy Meisner (baixo). Os dois últimos morreram em 2016 e 2023, respectivamente.
A banda britânica The Who surgiu no ano de 1964 e se tornou um símbolo do rock na década seguinte. Assim, estilo único e o dinamismo das apresentações são alguns dos motivos do sucesso do grupo ao redor do mundo.
Uma das bandas de rock mais influentes do século XX consistia no vocalista Roger Daltrey, no guitarrista Pete Townshend, no baterista Keith Moon e no baixista John Entwistle. Os dois últimos morreram em 1978 e 2002, respectivamente.
O carisma de seus integrantes, sobretudo de Freddie Mercury, morto em 1991, também chamava a atenção dos fãs. Brian May (guitarra e vocais), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais) completavam a formação original da banda.
Fechando esse seleto grupo de bandas históricas do rock mundial dos anos 1970, está o Deep Purple, um dos pioneiros do heavy metal. Ela surgiu em 1968 e ao longo dos anos passou por diversas mudanças em sua formação.
Sua segunda formação, a mais bem-sucedida comercialmente, contou com Ian Gillan (vocal), Ritchie Blackmore (guitarra), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria) e Jon Lord (teclado). Este último morreu em 2012.