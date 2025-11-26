Economia Grandes polos de produção atraem com preços baixos; nesses locais tem ‘Black Friday’ todos os dias Complexos que reúnem fábricas e lojas focados num certo segmento da economia atraem clientes de todo o país para compras no atacado e no varejo. São polos de produção e venda que conseguem manter preços mais acessíveis porque trabalham com grande volume e desfrutam de fama no setor. Por Flipar

whirligigtop - pixabay