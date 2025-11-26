Grandes polos de produção atraem com preços baixos; nesses locais tem ‘Black Friday’ todos os dias

São lugares onde, na prática, é Black Friday o ano inteiro! A mão-de-obra especializada e a fabricação em larga escala permitem que os comerciantes ofereçam preços convidativos. E os consumidores aproveitam.
Em conjunto. esses polos aquecem o mercado de trabalho e impulsionam a economia regional. Muitas vezes, eles representam até mesmo um atrativo turístico. As cidades ganham apelido de 'capital' de determinado produto. E essa fama vai longe.
Com a evolução do e-commerce, esses polos contam com clientes que já não precisam se deslocar para fechar negócios presenciais. Consumidores podem fazer as encomendas à distância. Veja a seguir alguns dos polos mais dinâmicos do Brasil.
Franca (SP) - Capital dos Calçados Masculinos - A cidade tem mais de 100 fábricas de pequeno, médio e grande porte que bombam a economia no setor calçadista, principalmente para homens.
Jaú (SP) – Capital dos Calçados Femininos - A cidade tem um dos maiores shoppings de calçados femininos da América Latina. Conhecido como “Território do Calçado”, o complexo reúne mais de 200 lojas, com cerca de 500 mil itens no atacado e varejo.
Borda da Mata (MG) – Capital do Pijama - A cidade no sul de Minas sedia quase 200 empresas especializadas na confecção de roupas para dormir. A cada ano, são fabricados cerca de 80 mil pijamas.
Nova Friburgo (RJ) – Capital da Moda Íntima - O polo industrial na Região Serrana do Rio de Janeiro responde por 25% da produção nacional de lingerie. São mais de 1.000 fábricas que juntas produzem cerca de 125 milhões de peças por ano.
Juruaia (MG) – Capital Mineira da Lingerie - Outra cidade poderosa na fabricação de lingerie, tem cerca de 200 confecções que fornecem peças no atacado e no varejo. Mais de 5.000 pessoas trabalham no segmento de forma direta e indireta.
Porto Ferreira (SP) – Capital da Cerâmica e da Decoração - A cidade a cerca de 200 km de São Paulo capital tem mais de 70 fábricas e cerca de 200 lojas voltadas para a produção de cerâmica.
Nova Iguaçu (RJ) – Capital dos Cosméticos - O maior município da Baixada Fluminense recebeu essa designação em 2016, como reconhecimento pelo vigor da fabricação de produtos de beleza. São mais de 30 fábricas na cidade.
Tracunhaém (PE) – Capital do Artesanato em Cerâmica - Essa arte é tão importante no município da Zona da Mata Pernambucana que 50% dos habitantes garantem a subsistência com a transformação do barro em peças decorativas ou utilitárias.
Laranjal Paulista (SP) – Capital do Brinquedo - É considerado o terceiro maior polo de fabricação de brinquedos no mundo. A produção diária chega a 5 mil peças. As mais populares são as bonecas e os carrinhos.
Birigui (SP) – Capital Latina do Calçado Infantil - O município é responsável por 52% da produção nacional do setor. E essa tradição tem 50 anos. Em 1971, Birigui foi apontado pela primeira vez como o principal polo de fabricação de calçados para crianças no Brasil.
Toritama (PE) – Capital do Jeans - Situada no Agreste Pernambucano, a cidade tem mais de 3 mil empresas de confecção que juntas produzem mais de 20 milhões de peças anualmente.
Vale do Itajaí (SC) – Capital da Indústria Têxtil - O polo do Vale do Itajaí abrange Blumenau, Brusque, Joinville, Itajaí, Nova Trento, Luiz Alves, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. São cerca de 8 mil micro e pequenas empresas de roupas, tecidos e rendas.
Apucarana (PR) – Capital do Boné - A produção de bonés na cidade paranaense fica a cargo de mais de 2 mil empresas que geram cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos na região.
Limeira (SP) – Capital da Joia Folheada - A cidade tem mais de 600 empresas neste segmento. As semijoias podem ser banhadas com ouro, ródio ou qualquer outro metal precioso. Limeira concentra 50% da produção nacional.
Ibitinga (SP) – Capital do Bordado - A indústria têxtil é a grande força econômica da cidade, que se destaca pelos exclusivos conjuntos de cama, mesa e banho. Um paraíso para casais que fazem o enxoval.