Galeria Mais uma contra Bill Murray: Scarlett Johansson abre jogo sobre ator azedo no set de filmagens Bill Murray é considerado um dos maiores atores de comédia de Hollywood, porém fora das telonas recebe muitas críticas por ser difícil, rude e intolerante. A mais recente delas foi da atriz Scarlett Johansson, que falou sobre os bastidores do filme 'Encontros e Desencontros' (2003), dirigido por Sofia Coppola. Por Flipar

- Divulgação