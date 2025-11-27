Galeria Pra quem não viu: Mãe salva bebê atacado por ave de rapina Uma águia-real causou pânico recentemente na Noruega. A ave de rapina atacou um bebê de 1 ano, para desespero da família. A mãe tentou lutar contra a águia para salvar a criança. Por Flipar

Flickr arkko Järvinen