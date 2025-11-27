Manuscrito do século 13 tem revelações sobre o lendário mago Merlin

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Cambridge, em 2019.
Camuflado na encadernação de um livro de registros do século 16, o fragmento faz parte da Suite Vulgate du Merlin — uma versão francesa da lenda arturiana — datada entre 1275 e 1315.
Por estar dobrado, costurado e danificado, os especialistas usaram técnicas não invasivas, como modelagem 3D, imagens multiespectrais e tomografia, para revelar o conteúdo sem desmontar o livro.
A metodologia inovadora poderá ser usada para recuperar outros documentos históricos frágeis.
Diferente da figura mística tradicional, o texto mostra um Merlin mais humano, político e vulnerável.
Essa abordagem reflete uma mudança na literatura medieval, que passou a retratar heróis de forma mais realista, com conflitos pessoais e dilemas humanos.
A descoberta é particularmente valiosa porque apenas cerca de 40 cópias manuscritas da Suite Vulgate du Merlin sobreviveram ao tempo, cada uma com variações únicas introduzidas pelos escribas medievais.
Este exemplar, em especial, contém anotações e marcas do monge que o copiou, oferecendo uma visão única da literatura medieval e da evolução do arquétipo do mago nas narrativas de fantasia.
Além de enriquecer o entendimento sobre as raízes do mito arturiano, o manuscrito ajuda a traçar a evolução do arquétipo do mago sábio, que influenciou personagens como Gandalf ('O Senhor dos Anéis') e Dumbledore ('Harry Potter').
Sua redescoberta não apenas recupera um tesouro literário perdido, mas também mostra como as narrativas fantásticas do passado continuam a moldar a cultura popular hoje. Saiba mais sobre quem foi Merlin!
Merlin e o Rei Arthur são figuras centrais das lendas arturianas, que compõem um dos ciclos mais famosos da literatura medieval.
Segundo a tradição, Merlin era um poderoso mago e profeta, conhecido por sua sabedoria e habilidades sobrenaturais.
Ele teria sido conselheiro e mentor de Arthur, ajudando a moldar o destino do jovem rei desde seu nascimento até o auge de seu reinado.
Segundo as lendas, foi Merlin quem previu o nascimento de Arthur e arquitetou o plano para que ele fosse criado em segredo por Sir Ector, garantindo que o menino crescesse longe das intrigas do trono.
Quando o rei Uther Pendragon morreu sem herdeiros reconhecidos, Merlin organizou o famoso desafio da espada na pedra — aquele que conseguisse retirá-la seria o verdadeiro rei.
Arthur, ainda jovem, conseguiu o feito sem saber de sua origem real, sendo então reconhecido como o legítimo rei da Bretanha.
Durante seu reinado, Arthur formou a Távola Redonda, reunindo os cavaleiros mais nobres, como Lancelot, Gawain e Percival, para buscar justiça e o Santo Graal.
Merlin o auxiliou com conselhos e magia, mas, em algumas versões da lenda, o mago acabou enfeitiçado e aprisionado pela Feiticeira Morgana (ou Dama do Lago), afastando-se do destino de Arthur.
A queda de Camelot veio com a traição de Morgana, os amores proibidos entre Lancelot e a rainha Guinevere, e a rebelião de Mordred, filho bastardo de Arthur (ou, em algumas versões, seu sobrinho).
As histÃ³rias de Merlin e Arthur tÃªm atravessado sÃ©culos, inspirando livros, filmes, sÃ©ries e peÃ§as teatrais atÃ© hoje.