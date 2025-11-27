Jacarta: capital da Indonésia se torna a maior metrópole do mundo

A região metropolitana da capital indonésia concentra hoje perto de 42 milhões de moradores, superando todas as demais.
Logo atrás aparece Daca, em Bangladesh, cuja área urbana se aproxima dos 40 milhões de habitantes.
Tóquio, no Japão, que ocupava o primeiro lugar no ano 2000, agora figura na terceira posição, com cerca de 33 milhões de pessoas.
Jacarta, localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a capital e maior cidade da Indonésia.
Durante o período colonial holandês, a região onde está a cidade foi renomeada para Batávia. Somente após a independência da Indonésia, em meados do século 20, passou a receber oficialmente o nome de Jacarta.
Atualmente, Jacarta não é apenas a capital política do país, mas também seu coração econômico e cultural.
A cidade abriga as principais instituições financeiras da Indonésia, a bolsa de valores, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, além de ser polo de serviços, comércio e indústria.
A diversidade cultural da cidade é marcante. Jacarta atrai pessoas de diferentes regiões do vasto arquipélago indonésio, resultando em um caldeirão de etnias, tradições, línguas e expressões culturais.
A explosão demográfica e o rápido processo de urbanização trouxeram enormes desafios. Um dos mais graves é o fenômeno da subsidência. Em muitos pontos, o solo de Jacarta está afundando, principalmente devido à extração excessiva de água dos aquíferos subterrâneos.
Estimativas recentes apontam que partes significativas da cidade já se encontram abaixo do nível do mar, o que agrava o risco de inundações, especialmente em áreas costeiras e próximas aos rios.
Além disso, a infraestrutura muitas vezes não acompanha o ritmo de crescimento. Problemas como trânsito caótico, poluição, saneamento precário em algumas regiões, distribuição desigual de renda e dificuldades habitacionais são comuns.
Jacarta tem um dos tráfegos mais congestionados do mundo, o que inspirou a criação do TransJakarta, um dos maiores sistemas de transporte rápido de ônibus do planeta.
Entre os marcos históricos e culturais da cidade estão edifícios coloniais, museus, mesquitas e igrejas, que lembram suas várias fases históricas, desde os tempos antigos até a Indonésia contemporânea. Cerca de 85% dos habitantes da cidade são muçulmanos, majoritariamente sunitas. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo.
A fé se materializa na Grande Mesquita Istiqlal, uma das maiores mesquitas do Sudeste Asiático, construída para celebrar a independência. Ela fica em frente à Catedral de Jacarta, simbolizando a convivência religiosa da cidade.
Entre as atrações turísticas de Jacarta está a Cidade Velha, a antiga Batávia, com arquitetura colonial holandesa restaurada. Abriga o Museu de História de Jacarta, o Café Batavia e praças que costumam ficar cheias de artistas e ciclistas.
O Museu Nacional da Indonésia, chamado de “Elefante”, guarda coleções monumentais sobre arqueologia, etnografia e história indonésia.
Morar ou visitar Jacarta significa estar em um centro pulsante, onde se sente a energia de uma metrópole global, mas onde também se enfrentam os dilemas urbanos modernos.