Scarlett Johansson ingressa no universo do terror com “O Exorcista”

Conheça mais sobre a carreira de Scarlett Johansson e os filmes que contribuíram para que ela se tornasse, em 2025, a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Superou atores como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. no ranking mundial, numa lista que inclui apenas três atrizes no TOP20: ela própria, Zoe Saldana e Emma Watson.