Scarlett Johansson ingressa no universo do terror com “O Exorcista”

A produção integra a estratégia da Universal e da Blumhouse para revitalizar a franquia após o desempenho negativo de “O Exorcista: O Devoto” em 2023. O novo longa não será remake nem continuação, mas uma história independente situada no mesmo universo.
O filme original de 1973, dirigido por William Friedkin e baseado no livro de William Peter Blatty, tornou-se referência no gênero de terror, recebeu dez indicações ao Oscar e deu origem a sequências.
Conheça mais sobre a carreira de Scarlett Johansson e os filmes que contribuíram para que ela se tornasse, em 2025, a atriz de maior bilheteria da história de Hollywood. Superou atores como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. no ranking mundial, numa lista que inclui apenas três atrizes no TOP20: ela própria, Zoe Saldana e Emma Watson.
Scarlett Ingrid Johansson nasceu em 22 de novembro de 1984, em Manhattan, Nova Iorque. Sua estreia no cinema ocorreu em 1994, no filme “Anjo da Guarda”, e até o final da década de 1990 ela participou de um longa por ano.
Na década de 2000, ampliou sua presença em produções cinematográficas e integrou filmes como “A Ilha”, de Michael Bay, ao lado de Ewan McGregor, que apresenta um homem que vive em uma instalação futurista controlada e descobre a verdadeira finalidade do local.
Em 2006, atuou no filme “O Grande Truque”, dirigido por Christopher Nolan, ao lado de Hugh Jackman e Christian Bale, sobre dois ilusionistas que disputam a criação de um truque perfeito.
Entre os filmes dessa década, atuou ainda em “Uma Rapsódia Americana”, “Malditas Aranhas”, “Encontros e Desencontros”, “Uma Canção de Amor para Bobby Long”, “Diário de uma Babá”, “Em Boa Companhia”, “Ponto Final: Match Point”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Ele Não Está Tão a Fim de Você”, entre outros.
Em 2010, ingressou no Universo Cinematográfico Marvel como Natasha Romanoff, a Viúva Negra, em “Homem de Ferro 2” e, em 2012, retornou ao papel em “Os Vingadores”, no qual a equipe enfrenta uma ameaça global.
Depois, reprisou a personagem em “Capitão América: O Soldado Invernal”, “Vingadores: Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita” e, em 2019, concluiu sua participação no arco principal em “Vingadores: Ultimato”.
Em 2021, protagonizou “Viúva Negra”, filme que explora o passado de Natasha Romanoff e apresenta acontecimentos anteriores aos eventos finais da franquia.
Em 2025, estrelou â??Jurassic World: RecomeÃ§oâ?, que ultrapassou 800 milhÃµes de dÃ³lares em bilheteria mundial. O resultado contribuiu para que ela se tornasse a atriz de maior bilheteria da histÃ³ria de Hollywood.
Scarlett Johansson também dublou animações de grande sucesso, como “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”, “Sing 2', 'Transformers: O Início” e “Mogli: O Menino Lobo”.
A atriz jÃ¡ foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme â??HistÃ³ria de um Casamentoâ? em 2020 e a Melhor Atriz Coadjuvante por â??Jojo Rabbitâ? no mesmo ano.
No filme â??HistÃ³ria de um Casamentoâ?, ela interpreta Nicole em um filme que retrata o processo de separaÃ§Ã£o de um casal.
Em “Jojo Rabbit”, ela interpreta Rosie em uma história que retrata a relação entre um menino e sua mãe enquanto ambos vivem sob um regime totalitário.
Johansson ainda protagonizou diversos outros filmes conhecidos, como “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell”, “Lucy”, “Ela”, “Sob a Pele” e “Como Não Perder Essa Mulher”. Somados, seus filmes ultrapassam 14 bilhões de dólares em bilheteria mundial.
Na vida pessoal, Scarlett Johansson foi casada três vezes. Primeiro com Ryan Reynolds, de 2008 a 2011. Em seguida, com o empresário francês Romain Dauriac, entre 2014 e 2017. Dessa união nasceu Rose Dorothy Dauriac. Em 2020, ela se casou com o comediante e roteirista Colin Jost e, em 2021, nasceu seu filho Cosmo Jost.