Entretenimento Daniela Mercury brilha na 30ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio em Copacabana A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio tomou conta da orla de Copacabana no domingo, 23 de novembro. Entre as principais convidadas, estava a cantora Daniela Mercury, com seus 40 anos de carreira e inúmeros sucessos na boca do povo. Por Flipar

Reprodução TV Globo