Celebridades e TV Francisco Cuoco deixou saudade; ator já não andava e pesava 130 kg pouco antes de morrer A morte de Francisco Cuoco completa cinco meses em 19/11/2025. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Francisco Cuoco morreu aos 91 anos, deixando uma das histórias mais importantes da televisão brasileira. Por Flipar

Reprodução Instagram