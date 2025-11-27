Celebridades e TV Pra quem não viu: Ator morre dormindo e reduz lista dos famosos nonagenários estrangeiros A morte do ator Jack Betts , aoa 96 anos, no dia 19/6/2025, reduziu a lista de famosos que ainda estão vivos após os 90 anos de idade. Um sobrinho do ator revelou à revista Variety que Betts morreu dormindo, em Los Osos, na Califórnia. Ele interpretou o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn, o vilão interpretado por Willem Dafoe. Por Flipar

Divulgação