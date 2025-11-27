Galeria

Ator de ‘Harry Potter’ conta como as filhas descobriram que ele está nos filmes

O ator Oliver Phelps, que interpretou George Weasley na franquia “Harry Potter”, contou à revista People que suas duas filhas estão, aos poucos, percebendo que o pai participou dos oito filmes da série. Ele afirmou que nunca tratou do assunto diretamente em casa porque preferiu que elas descobrissem naturalmente.

Por Flipar
Reprodução Instagram /@oliver_phelps

Ele é casado com Katy Humpage desde 2015. A filha mais velha do casal, Autumn, conheceu o universo mágico na escola, já que muitos colegas gostam da saga.

Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Oliver comentou que ela entende que os filmes foram importantes para sua trajetória profissional e ajudaram a família a ter boas oportunidades, como viajar e conhecer lugares diferentes.

Wikimedia Commons / Raboe001

A filha mais nova, Emilia, começou a associar a imagem do pai aos personagens durante uma visita às atrações de “Harry Potter” nos parques temáticos ao vê-lo aparecer no simulador do Hogwarts Express. A caçula ficou surpresa e perguntou por que ele estava “dentro da tela” e por que o cabelo parecia diferente.

Reprodução Instagram /@oliver_phelps

O ator explicou, também, que evita mostrar o rosto das filhas nas redes sociais e que não costuma assistir aos próprios trabalhos, embora guarde lembranças positivas do período de filmagens.

Reprodução Instagram /@oliver_phelps

Oliver e seu irmão gêmeo James Phelps foram escolhidos para interpretar os gêmeos George e Fred Weasley, respectivamente, em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, lançado em 2001.

Reprodução Instagram /@jamesphelps_pictures

Fred e George, filhos de Arthur e Molly Weasley e conhecidos por seu humor e personalidade travessa, foram alunos da Grifinória em Hogwarts e jogaram como batedores no time de Quadribol. Eles inauguraram a loja de artigos de magia “Gemialidades Weasley”. E integraram a Armada de Dumbledore e a Ordem da Fênix na luta contra Voldemort.

Reprodução Warner Bros

Os dois atores conquistaram os papÃ©is apÃ³s uma audiÃ§Ã£o aberta realizada em Leeds, em 2000, que teve vÃ¡rias etapas. Na ocasiÃ£o, a confirmaÃ§Ã£o chegou por telefone, e a mÃ£e deles chegou a pensar, no primeiro momento, que havia ocorrido algum engano.

ReproduÃ§Ã£o do site fatosdesconhecidos.com.br

James e Oliver nasceram em 25 de fevereiro de 1986 em Sutton Coldfield, Birmingham, Inglaterra. A trajetória dos dois ganhou projeção internacional depois da participação nos oito filmes da franquia.

Wikimedia Commons / Niccolò Caranti

Os irmãos permanecem conectados ao universo de “Harry Potter” e participam de convenções, eventos temáticos, inaugurações e participam de conteúdos especiais relacionados à saga.

Reprodução Instagram /@jamesphelps_pictures

Em 2014, eles estiveram na celebração “A Celebration of Harry Potter”, realizada no Universal Orlando Resort, que reuniu atores e fãs para atividades temáticas.

Reprodução Instagram /@jamesphelps_pictures

Outra aparição relevante ocorreu no especial da HBO Max “De Volta a Hogwarts”, lançado em 2022 para marcar os 20 anos do primeiro filme, no qual os atores relembram gravações e reencontram colegas de elenco.

Divulgação

Em 2024, os dois voltaram à televisão como apresentadores do programa “Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”, que reúne desafios de culinária inspirados no mundo mágico.

Divulgação

Além de “Harry Potter”, os irmãos atuaram juntos na série de TV “Kingdom”, no curta “A Mind’s Eye” e em produções como “7 Days: The Story of Blind Dave Heeley”, “Danny and the Human Zoo”, “Noite Passada em Soho”.

Reprodução Instagram / @jamesphelps_pictures

Oliver participou ainda de obras como “Ears” e estreou nos palcos em 2018 na peça “The Case of the Frightened Lady”, apresentada no Grand Opera House, em York.

Wikimedia Commons / Raboe001

James seguiu carreira com participações em filmes, séries e curtas, entre eles “Ward 3”, “The Turn”, “Cadia: The World Within”, “Silent Witness”, “Patchwork” e “Bloody Fury”.

Wikimedia Commons / Raboe001

Assim como o irmão, James é casado desde 2016 com Annika Ostle, mas o casal não tem filhos. Em 2023, participou da Maratona de Londres para apoiar a conscientização sobre a endometriose, em solidariedade à esposa, que enfrenta a condição. Ele completou a prova em 4h46min24s.

Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Uma curiosidade: Oliver nasceu 13 minutos antes do irmão gêmeo James.

Reprodução Instagram /@oliver_phelps

