Estilo de Vida

O que a filosofia japonesa do Ikigai ensina à vida contemporânea

Ikigai significa “razão de ser” ou “propósito de viver”. É a filosofia japonesa que une o que se ama, o que é bom, sustento e o que o mundo precisa. No encontro desses quatro pilares, nasce um ponto de equilíbrio que dá sentido à vida. Encontrar seu Ikigai é descobrir o que faz cada dia valer a pena todos os dias.

Por Flipar
Suraj Nath/Unsplash

A mandala Ikigai é formada por quatro círculos interligados, cada um representando um aspecto essencial da vida. Suas intersecções revelam vocação, missão, profissão e paixão — e no centro, o verdadeiro Ikigai. É um mapa de autoconhecimento e alinhamento pessoal.

Finde Zukunft/Unsplash

Viver com Ikigai reduz estresse, fortalece a saúde emocional e favorece a longevidade. Traz clareza para decisões, aprofunda relações e desenvolve habilidades como liderança e resiliência. É uma prática que transforma o cotidiano em fonte de bem-estar.

Masaaki Komori/Unsplash

O Ikigai não precisa ser grandioso. Ele pode estar em hobbies, na gratidão diária ou na busca por alinhamento entre carreira e valores. O segredo está na constância: incorporar propósito às pequenas ações é o que dá leveza e sentido à rotina.

Pexels/Satoshi Hirayama

Mandalas são desenhos geométricos circulares que representam a harmonia e o equilíbrio do universo. São usadas em diversas culturas para meditação, arte e espiritualidade.

Colonel Warden/Wikimédia Commons

Seu nome vem do sÃ¢nscrito e significa 'cÃ­rculo' ou 'centro'.. Mandalas simbolizam a conexÃ£o entre o ser humano e o universo, alÃ©m de harmonia e espiritualidade.

ReproduÃ§Ã£o do X

Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.

Reprodução do X @amchigelesamaj

Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.

Reprodução do Youtube Canal YOGALUME

Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho. Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.

Reprodução do X @Terracegallery

Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento, estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.

Reprodução do X @SaveukraineUs

O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.

Divulgação

As mandalas surgiram na Ãndia hÃ¡ mais de 2 mil anos, principalmente no HinduÃ­smo e Budismo. EstÃ¡ no tantrismo, as tradiÃ§Ãµes esotÃ©ricas dessas duas religiÃµes.

- Jules Jain./WikimÃ©dia Commons

No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.[

Reprodução do X @met_asianart

Também foram usadas por culturas indígenas, celtas e até na Idade Média. Em algumas tradições, são usadas em rituais de cura e proteção espiritual.

Reprodução do livro Celtic Mandala 2024 Wall Calendar

Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.

Divulgação

As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.

Reprodução do X @NirajNPL

As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos.

Imagem de guamala por Pixabay

Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.

Reprodução do X @Cazum8Videos

Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa.

Reprodução do X @culturaltutor, Domínio Publico/Wikimédia Commons e Flickr/Simply CVR

No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.

Divulgação

Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.

Vchala/Wikimedia Commons

Veja Mais