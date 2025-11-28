Casal troca isca de peixe por ímã e ‘fisga’ cofre valioso

James Kane e Barbie Agostini estavam praticando a pesca com ímã, técnica que consiste em buscar objetos metálicos de valor em lagos e rios, quando encontraram o inesperado tesouro.
'Ele me mostrou e assim que vi os dólares reais e as fitas de segurança, perdi o controle', relembrou Barbie em entrevista à emissora NY1.
Embora já tivessem encontrado outros cofres antes, James afirma que essa foi a primeira vez que encontraram dinheiro dentro de um deles.
Apesar da alegria de ter achado dinheiro, a maioria das notas estava encharcada e destruída pela água.
O casal logo ligou para a polícia para comunicar a descoberta. As autoridades militares, após investigação, concluíram que o dinheiro provavelmente foi roubado do verdadeiro dono e autorizaram James e Barbie a ficar com o que restou.
A pesca com ímã se tornou um hobby para o casal durante a pandemia e já rendeu outros achados inusitados, como uma granada da Segunda Guerra Mundial e outras armas.
Os cofres são objetos muito antigos. Estima-se que os primeiros tenham surgido por volta de 3.000 a.C.
Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca maneiras de proteger seus bens mais valiosos. Essa necessidade deu origem aos cofres, que ao longo da história evoluíram para se tornarem verdadeiras fortalezas contra roubos, incêndios e outros perigos.
As primeiras versões de cofres surgiram na Mesopotâmia, Egito e Grécia Antiga. Eram feitos de madeira, argila ou metal e geralmente enterrados no chão ou escondidos em compartimentos secretos.
Na Europa medieval, os cofres se tornaram mais elaborados, com fechaduras complexas e reforços de metal.
Nessa época, os cofres eram usados para proteger moedas, joias, documentos importantes e até mesmo relíquias religiosas.
Com o avanço da tecnologia e da metalurgia, os cofres se tornaram cada vez mais resistentes e seguros.
A invenção da fechadura de combinação no século 18 representou um marco importante na segurança dos cofres.
Depois, a Revolução Industrial impulsionou a produção de cofres em larga escala, tornando-os mais acessíveis para empresas e residências. Materiais como aço e concreto reforçado foram utilizados para aumentar a resistência contra fogo e arrombamentos.
No mundo moderno, os cofres se adaptaram às novas tecnologias, com cofres eletrônicos, com senhas digitais e biometria.
Modelos mais sofisticados incorporam recursos como alarmes, sistemas de monitoramento remoto e até mesmo conexão com a internet.
Existem vários tipos de usos possíveis para os cofres. Cofres residenciais, por exemplo, são utilizados para proteger objetos de valor como joias, dinheiro, documentos e armas de fogo.
Já empresas utilizam cofres para guardar dinheiro, cheques, documentos fiscais e outros itens confidenciais.
Bancos e instituições financeiras possuem cofres de alta segurança para armazenar grandes quantias de dinheiro, metais preciosos e outros bens de valor.
Também é comum encontrar cofres em quartos de hotéis, pois eles permitem que os hóspedes guardem seus pertences pessoais com segurança durante a estadia.