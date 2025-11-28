Entretenimento

Esses atores recusaram sequências de filmes e os diretores tiveram que se virar

Existem casos em que celebridades se recusaram a atuar em continuações de filmes. Os roteiristas tiveram que dar um jeito de sumir com o personagem ou a direção escolheu outro ator para o mesmo papel. Veja alguns exemplos.

Natalie Portman participou dos dois primeiros filmes da saga Thor em 2011 e 2013, mas não quis participar da edição de 2017 por conta de uma mudança na direção: Patty Jenkins por Alan Taylor. Ela interpretava Jane Foster, a amada de Thor. 

Desta forma, a Marvel a retirou do terceiro filme, dizendo que eles terminaram. No entanto, Portman foi convencida a voltar para o quarto filme da saga, em 2022.

Neve Campbell interpretou Sidney Prescott nos cinco primeiros filmes da saga Pânico. No entanto, não quis participar do sexto, lançado em 2023, por causa de desacordos financeiros. 

No início do sexto filme, a história dá uma justificativa para o sumiço de Prescott.

O ator Keanu Reeves fez muito sucesso no filme 'Velocidade Máxima', de 1994. No entanto, ele não quis participar da continuação, de 1997. Anos mais tarde, ele comentou que não curtiu o roteiro.

Sem ele, a direção optou por colocar outro ator, Jason Patric, que interpretou outro policial. Já o personagem de Reeves terminou o relacionamento com a personagem de Sandra Bullock, outra protagonista. A cena mais impactante foi a invasão de um navio.

Katie Holmes interpretou Rachel Dawes em Batman Begins (2005). No entanto, ela não quis dar sequência porque estava mais focada em fazer filmes de comédia.

Assim, em 2008, em Batman: O Cavaleiro das Trevas, a personagem foi interpretada por Maggie Gyllenhaal. Os dois filmes fizeram parte de uma trilogia escrita por Christopher Nolan. No terceiro longa, em 2012, não apareceu a personagem interpretada inicialmente por Holmes. 

Crispin Glover interpretou George McFly no filme De Volta Para o Futuro, um dos mais famosos do cinema. No entanto, ele não quis participar da continuação, de 1989. Isso tudo por causa de desentendimentos financeiros e também sobre o roteiro.

direção então chamou Jeffrey Weissman para substituir George Crispin. O novo ator usou os trejeitos do outro, assim como efeitos visuais.

Outro clássico do cinema é Um Duende em Nova York (2003), protagonizado por Will Ferrell. Ele recebeu uma proposta de US$ 29 milhões para fazer a continuação, mas recusou. 

Isso tudo por achar o roteiro ruim. A direção então decidiu não fazer mais uma continuação.

Robert Duvall interpretou o advogado Tom Hagen nos dois primeiros filmes da trilogia O Poderoso Chefão. No entanto, por questões financeiras, ele não quis participar do terceiro, de 1990.

Os diretores do filme fizeram o terceiro filme sem ele. Na histÃ³ria, o personagem morreu.

Jim Carrey é o protagonista de 'O Todo Poderoso' (2003). O filme fez um sucesso gigantesco, mas o ator não quis participar da continuação: 'A Volta do Todo Poderoso', de 2007.

Sem ele, os diretores correram atrás de Steve Carell, que aceitou o convite. Porém, a sequência não teve o mesmo êxito do primeiro filme.

Em 1996, Will Smith protagonizou o filme 'Independence Day' . O longa teve a continuação em 2016, mas o astro não quis participar por estar envolvido em outro filme: 'Esquadrão Suicida'.

No segundo filme, a direção refez o roteiro, optando pela morte do personagem antes dos eventos narrados.

