Rodovia ‘flutua’ sobre o oceano e parece cenário de ficção

Dirigir por uma estrada bem conservada já é uma experiência gratificante, mas quando o caminho é cercado por cenários deslumbrantes, cada quilômetro se torna memorável.

Por Flipar
Pexels/Abrek Okur

Esse é exatamente o caso da Overseas Highway, localizada na Flórida, nos Estados Unidos.

Wikimedia Commons/Jbellamy-fults

A rodovia se estende por 182 quilômetros sobre o Oceano Atlântico. Uma paisagem de tirar o fôlego!

Divulgação/United States Department of Transportation

A estrada conecta a cidade de Miami às famosas Florida Keys, um arquipélago de ilhas tropicais no sul da Flórida.

Unsplash/Mikhail Nilov

A paisagem, formada pelas águas cristalinas do Caribe e pelo céu aberto, parece cenário de filme.

Reprodução/YouTube

Reconhecida como uma das rotas mais espetaculares dos Estados Unidos, a Overseas Highway é considerada uma obra-prima da engenharia.

Reprodução/YouTube

Idealizada por Henry Flagler no inÃ­cio do sÃ©culo 20, a estrada foi reconstruÃ­da e adaptada para veÃ­culos apÃ³s o furacÃ£o de 1935, um dos mais devastadores da histÃ³ria dos EUA.

Flickr - Florida Keys--Public Libraries

Seu percurso conecta 44 ilhas por meio de diversas pontes, oferecendo a quem passa a ilusão de estar flutuando sobre o oceano.

Reprodução/YouTube

Mais do que uma simples via de ligaÃ§Ã£o, a estrada se tornou um verdadeiro atrativo turÃ­stico da FlÃ³rida.

ReproduÃ§Ã£o/YouTube

Segundo a plataforma Hellotickets, ela está entre as 'viagens de carro mais cênicas dos Estados Unidos', ao lado de percursos icônicos como a Pacific Coast Highway, a Blue Ridge Parkway e a histórica Rota 66.

Reprodução/YouTube

O trecho mais emblemático da estrada é a famosa Seven Mile Bridge, com mais de 11 km de extensão, que forma a segunda metade da rota.

Flickr - George W. Hatcher

Construída entre 1909 e 1912, a ponte já foi considerada uma das mais longas do mundo.

Wwikimedia Commons/Flip Schulke

Ao longo do trajeto, a rodovia conta com pontos de paradas para fotos e contemplação da paisagem.

Reprodução/YouTube

A ponte original, agora restrita a pedestres e ciclistas, permite explorar a região com tranquilidade, proporcionando contato mais próximo com a brisa do mar.

Reprodução/YouTube

Ao longo do trajeto, é possível visitar destinos como Key Largo, Islamorada, Marathon e, finalmente, Key West, a ilha mais ao sul do território continental americano.

Wikimedia Commons/Clément Bardot

Além da beleza natural, a estrada também possui boa infraestrutura e sinalização, sendo segura e bem conservada.

Flickr - Peter Dutton

A Overseas Highway já foi destaque em comerciais, séries e filmes, como a saga 'Velozes e Furiosos' e 'True Lies', com Arnold Schwarzenegger.

Reprodução

Em Key West, ponto final da estrada, os visitantes encontram o marco â??Southernmost Pointâ?, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continentais, alÃ©m de atraÃ§Ãµes como a casa do escritor Ernest Hemingway.

Wikimedia Commons/Radomianin

