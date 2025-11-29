Ave assustadora mata os irmãos e caça até crocodilos

O bico da Cegonha-bico-de-sapato é enorme (o terceiro maior entre as aves do mundo), e ela pode chegar a medir 1,5 metro de altura!
Inclusive, seu nome vem justamente pelo formato de seu bico, que se assemelha ao de um sapato velho.
Essas aves são comuns em áreas pantanosas e se alimentam principalmente de peixes, como o peixe-gato.
No entanto, elas também podem caçar presas maiores, como enguias, cobras e até filhotes de crocodilo, conforme relatado no Journal of African Ornithology.
Ao contrário de outras aves que vivem em bandos, a Cegonha-bico-de-sapato mantém um estilo de vida solitário.
Cada ninhada pode ter até três ovos, mas é comum que apenas um filhote sobreviva até a fase adulta, devido à competição intensa entre irmãos.
O primeiro a nascer geralmente luta contra os mais novos por comida e pode até matá-los para garantir que seja o único a ganhar alimento.
Um documentário da BBC chegou a mostrar como o filhote mais velho morde os mais novos, que acabam sendo negligenciados pela mãe.
Além de ser grande e ter uma aparência peculiar, essa ave também emite um som que alguns descrevem como parecido com o de uma metralhadora.
A Cegonha-bico-de-sapato é um predador que pode até mesmo engolir uma presa inteira, a depender do tamanho.
Essa ave paciente espreita suas presas em pântanos e lagos rasos, permanecendo imóvel por longos períodos até o momento oportuno para atacar com precisão mortal.
Essa ave é a única espécie do gênero Balaeniceps e da família Balaenicipitidae. De acordo com a LiveScience, seus parentes mais próximos são os pelicanos.
A ordem dos Pelecaniformes, à qual a a Cegonha-bico-de-sapato pertence, surgiu no final do Cretáceo, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás.
Essa ave pode atingir uma envergadura de até 2,3 metros. Além disso, elas podem viver naturalmente até 30 anos.
Atualmente, elas são classificadas como Ameaçadas de Extinção pela União Internacional para Conservação da Natureza.
Estima-se que restem entre 5 mil a 8 mil aves Cegonha-bico-de-sapato na natureza.
Mesmo assim, as Cegonhas-bico-de-sapato ainda são uma parte importante do ecossistema africano e desempenham um papel vital no controle das populações de peixes e rãs.
Especialistas ressaltam que é importante proteger essas aves magníficas e seus habitats para garantir sua sobrevivência para as gerações futuras.