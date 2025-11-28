Quina, Lotofácil e demais loterias: confira os resultados desta sexta (28/11)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (28/11), cinco loterias: os concursos 6889 da Quina; o 2892 da Dupla Sena; o 3549 da Lotofácil; o 2855 da Lotomania e o 778 da Super SeteDivulgação/Loterias Caixa
Lotofácil: R$ 1,8 milhão / Quina: R$ 639 mil / Lotomania: R$ 2,9 milhões / Dupla Sena: R$ 1,2 milhões / Super Sete: R$ 5,7 milhõesMarcello Casal/Jr/Agência Brasil
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02-09-13-16-25-43 no primeiro sorteio; 01-02-23-31-34-40 no segundo sorteioReprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados: 01-06-28-41-42Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou os seguintes números: 03-08-12-15-20-29-42-43-45-47-50-53-62-67-73-75-81-86-87-96Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou o seguinte resultado: 02-05-07-08-09-11-12-14-17-20-21-22-23-24-25Reprodução/Loterias Caixa
a Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 8 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 5Reprodução/Loterias Caixa