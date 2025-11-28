Os times que ainda podem ser rebaixados no Brasileirão

Com o final do campeonato brasileiro a vista, é possível ter noção dos times que vão se classificar para as copas continentais e os que serão rebaixadosRicardo Duarte/Internacional
A guerra contra o rebaixamento nesta edição está bem acirrada, seis times ainda tentam se salvar da série B. Outros dois já estão praticamente rebaixados, o que deixa apenas duas vagas restantes. Confira:Fernando Alves/E.C.Juventude
O Vasco se encontra na 13ª posição, e no momento é o último time na área de classificados para a Sulamericana. No entanto, o clube carioca está a apenas cinco pontos do Santos, o primeiro time na zona de rebaixamentoAlexandre Durão/Estadão Conteúdo
Empatado em 42 pontos com o Vasco, o Ceará perde no saldo de gols, os próximos jogos do time nordestino são contra Cruzeiro e Flamengo, dois clubes que estão no topo da tabela este anoGol de Galeano levou a equipe nordestina aos 42 pontos na classificação do campeonato
Com 41 pontos, o Internacional de Porto Alegre luta para escapar do segundo rebaixamento da história do time. O clube gaúcho tem pela frente três jogos, contra o Vasco, São Paulo e Bragantino, desses apenas o último é no estádio coloradoricardo duarte
O Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tendo conquistado até o momento 39 pontos. Nas próximas partidas contra o Mirassol, Bragantino e São Paulo, o time baiano vai ter que demonstrar empenho em campo para continuar fora da lista vermelhaVitor Ferreira/ECV
Mesmo com o retorno do craque Neymar Jr, a temporada não foi das melhores para o alvinegro praiano. O Santos conquistou somente 38 pontos em 35 partidas jogadas, sendo o 17º colocado da tabela e o primeiro na zona de rebaixamentoRaul Baretta/Santos
Apenas um ponto atrás do Santos, o Fortaleza sonha em se manter na série A. Os próximos jogos do clube Cearense são: Atlético-MG e Corinthians em casa e contra o Botafogo no Rio de JaneiroESTADÃO CONTEÚDO
O Juventude e o Sport de Recife já estão praticamente rebaixados, sem possibilidade de reverter a situação. Consequentemente, jogarão a série B em 2026Paulo Paiva/Sport Recife
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes