Ironia do destino: Esses famosos morreram no dia do próprio aniversário

Uma das grandes atrizes de Hollywood, a sueca Ingrid Bergman, teve uma carreira consolidada no mundo do cinema. Contudo, uma peculiaridade de sua vida chama a atenção. A artista nasceu no dia 29 de agosto de 1915 e, curiosamente, morreu na mesma data, entretanto no ano de 1982, vítima de câncer nos seios.

Por Flipar
MGM photographer - eBay wikimedia commons

O maior papel de sua carreira foi quando co-estrelou com Humphrey Bogart, o clássico filme Casablanca (1942). Neste filme, ela interpretou o papel de Ilsa, a bela esposa norueguesa de Victor Laszlo, interpretada por Paul Henreid.

Wikimedia Commons/Domínio Público

Bergman foi trÃªs vezes premiada com o Oscar, duas como melhor atriz principal e uma como melhor atriz coadjuvante/secundÃ¡ria, sendo a Ãºnica intÃ©rprete nÃ³rdica, dentre homens e mulheres, a ganhar uma estatueta por atuaÃ§Ã£o em um papel principal. Veja outras personalidades que nasceram e morreram no mesmo dia e mÃªs.

Wikimedia Commons

William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e considerado por muitos o maior dramaturgo da história. Ele escreveu célebres obras que entraram para a história, como Hamlet, Rei Lear e Macbeth.

wikimedia commons/domínio público

O poeta nasceu em 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Cinquenta e dois anos depois, na mesma cidade, um dos maiores nomes da literatura de lÃ­ngua inglesa se despediu, aos 52, tambÃ©m no dia 23 de abril, mas de 1616, vÃ­tima de um tumor em um dos olhos.

David Jones/WikimÃ©dia Commons

Rafael Sanzio foi um mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras.

Domínio público

O célebre pintor nasceu na cidade de Urbino, na Itália, no dia 6 de abril de 1483. Tempos depois, com apenas 37, morreu em Roma, capital italiana, em 6 de abril de 1520. Ele foi acometido por uma febre causada por uma doença pulmonar.

Domínio público

Durante a Primeira República do Brasil, um nome surgiu e chamou a atenção da elite. Nair de Teffé foi primeira-dama durante esta época e a primeira caricaturista mulher das quais se tem registro no mundo.

AbnaderBrasil /Wikimédia Commons

Nascida em 10 de junho de 1886, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Nair teve uma história de vida de valentia e combate aos preconceitos com a arte. Ela morreu de infecção pulmonar agravada por insuficiência cardíaca, no seu aniversário de 95 anos, em 1981.

REPRODUÇÃO/ARQUIVO CELSO UNZELT

A poetisa Florbela Espanca, nascida em Vila Viçosa em 1894, destacou-se na literatura portuguesa ao tratar temas profundos e dar centralidade à figura feminina. Marcada por dores pessoais, como um aborto involuntário e divórcios, morreu em 1930, aos 36 anos.

Wikimedia Commons/ Calypolense

Carlos Reichenbach nasceu, em Porto Alegre, no dia 14 de junho de 1945. Escreveu e dirigiu mais de 20 filmes, entre longas, curtas e episódios em antologias, acumulando diversos prêmios no Brasil e no exterior. Ele morreu em seu aniversário de 67 anos, vítima de parada cardiorrespiratória.

Wikimedia Commons/Rodrigo Cancela

Betty Friedan nasceu em Peoria, no dia 4 de fevereiro de 1921,e foi uma importante ativista dos direitos civis e feminista estadunidense, do século XX. Em 1963, publicou o livro 'The Feminine Mystique' ('A Mística Feminina'), um best-seller que fomentou a segunda onda do feminismo.

Wikimedia Commons/Fred Palumbo

Ela foi co-fundadora da OrganizaÃ§Ã£o Nacional das Mulheres, nos EUA, juntamente com Pauli Murray e Bernard Nathanson, e auxiliou na criaÃ§Ã£o do VARAL, organizaÃ§Ã£o de fomento aos direitos reprodutivos, inclusive o do aborto. Ela morreu ao fazer 85 anos, por falÃªncia cardÃ­aca congestiva.

Wiimedia Commons/Mary Frampton

Manuel da Nóbrega foi um sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América. Ele teve um papel fundamental na fundação de três das maiores cidades do Brasil: Salvador (1549), São Paulo (1554) e Rio de Janeiro (1565).

Wikimedia Commons/Andrevruas

Nasceu em Sanfins do Douro, Alijó, no dia 18 de outubro de 1517. Entre seus escritos mais valiosos estão Diálogos sobre a conversão do gentio (1554), primeira obra em prosa da literatura brasileira, e Cartas do Brasil (1549-1570). O sacerdote morreu no Rio, em 18 de outubro de 1570.

Wikimedia Commons/Mike Peel

Henrique I nasceu em Lisboa, em 31 de janeiro de 1512, e foi apelidado de 'o Casto' e 'o Cardeal-Rei'. Ao longo da vida, foi o Rei de Portugal e Algarves de 1578 até sua morte, além de Inquisidor Mor e cardeal da Igreja católica desde 1545.

Wikimedia Commons

Era o quinto filho do rei Manuel I e sua segunda esposa Maria de Aragão e Castela, tendo servido entre 1562 e 1568 como regente de seu sobrinho neto, o rei Sebastião. Morreu em 31 de janeiro de 1580, aos 68 anos.

Wikimedia Commons/Domínio Público

Isabel de Iorque, nascida em Londres, no dia 11 de fevereiro de 1466, foi a esposa do rei Henrique VII e rainha consorte do Reino da Inglaterra de 1486 até sua morte, também em um 11 de fevereiro, em 1503.

Wikimedia Commons

