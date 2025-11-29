Celebridades e TV Ironia do destino: Esses famosos morreram no dia do próprio aniversário Uma das grandes atrizes de Hollywood, a sueca Ingrid Bergman, teve uma carreira consolidada no mundo do cinema. Contudo, uma peculiaridade de sua vida chama a atenção. A artista nasceu no dia 29 de agosto de 1915 e, curiosamente, morreu na mesma data, entretanto no ano de 1982, vítima de câncer nos seios. Por Flipar

MGM photographer - eBay wikimedia commons