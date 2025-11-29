Animais

Cão paraplégico ganha cadeira de rodas elaborada por universitário e volta a andar

O cachorro Tiringa, de 2 anos e 3 meses, ganhou uma cadeira de rodas feita por uma estudante do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O vídeo dele correndo com o aparelho viralizou nas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. O projeto foi desenvolvido no Câmpus Florianópolis por Jaqueline Tainara Costa, aluna de Engenharia Mecatrônica.

Por Flipar
Reprodução de vídeo

Tiringa ficou paraplégico após um erro na vacinação que causou fratura no cóccix e um hematoma. A paralisia nas pernas traseiras surgiu quando ele tinha 1 ano e meio, comprometendo sua mobilidade. Com a cadeira adaptada, o cãozinho voltou a se movimentar com alegria e independência.

Divulgação / IFSC

A tutora Thuany Silva Bento agradeceu ao IFSC pela dedicação e carinho com o Tiringa. Ela celebrou a nova fase do pet, dizendo que ele está amando seu novo companheiro de passeio. O comentário foi feito em uma publicação viral que destacou a transformação do cãozinho.

Reprodução de vídeo

O vídeo de Tiringa correndo com sua cadeira de rodas já ultrapassou 182 mil visualizações no Instagram. A história inspiradora mostra como tecnologia e empatia podem mudar vidas, mesmo as de animais.

Reprodução de vídeo

Um outro caso interessante é o de Zeke, um cachorro mestiço de um ano adotado por Taylor, moradora de San Diego, nos Estados Unidos, perdeu uma perna após ser atropelado. Determinada a ajudá-lo, ela tentou construir uma cadeira de rodas com canos de PVC, mas sua primeira tentativa não deu certo.

Reprodução TikTok / k9bluezeke

Ao retornar à loja de material de construções Home Depot com o projeto fracassado, os funcionários se solidarizaram e a ajudaram a criar uma cadeira personalizada para o cachorro, que custou menos de 100 dólares.

Reprodução TikTok / k9bluezeke

Os funcionários ajustaram o design e usaram as próprias ferramentas para construir o modelo.

Reprodução TikTok / k9bluezeke

Zeke se adapta gradualmente à nova condição e vive feliz com sua irmã canina, Blue, inspirando resiliência e gentileza.

Reprodução TikTok / k9bluezeke

A cadeira de rodas para cachorros é fundamental para garantir qualidade de vida aos animais que precisam, e há uma busca contínua por modelos cada vez mais eficientes e confortáveis.

Sebastian Coman Travel/Unsplash

Estudantes do Centro Universitário de Brasília criaram uma cadeira de rodas 3D sob medida para o poodle Bili, que nasceu sem as patas dianteiras. Foram mais de 50 horas de trabalho, escaneamento 3D e testes para garantir conforto e mobilidade.

Reprodução/instagram/@uniceub_oficial

A cadeira foi feita com plástico PLA e áreas flexíveis de TPU, garantindo conforto e adaptação ao crescimento do cachorro. O custo final foi de R$ 448,81, cerca de 63% mais barato que modelos comerciais. O projeto tem potencial para ser replicado por ONGs e clínicas veterinárias.

Reprodução/instagram/@uniceub_oficial

A iniciativa nasceu de um projeto de iniciação científica das alunas Beatriz Miranda e Sarah Mazetti, com apoio do estudante Arthur Dornfeld: 'Mais do que um protótipo, é um avanço científico que pode abrir caminhos para soluções antes inimagináveis', disse o professor Carlos Alberto da Cruz Júnior.

Reprodução/instagram/@uniceub_oficial

Mas não foi somente Billi o contemplado com um presente que mudou sua vida. Um cachorro vira-lata que não conseguia se locomover também passou a ter motivos para ser mais feliz.

Reprodução TV Globo

Em Santa Catarina, o cachorrinho recebeu uma cadeirinha de rodas especialmente criada para ele, com uma tÃ©cnica pesquisada cuidadosamente para servir com perfeiÃ§Ã£o.

A engenhoca foi desenvolvida por estudantes do Centro Educacional Profissional (Cedup), da cidade de Blumenau.

Divulgação

Os jovens ficaram comovidos com a história do pequeno Will e não pensaram duas vezes para ajudá-lo.

Will ficou com deficiência física ao ser atacado por um cachorro grande na rua. Levado para o hospital veterinário, a tutora optou pela eutanásia.

Reprodução TV Globo

Mas a esposa de um ex-professor do Cedup ficou sabendo e impediu que o animal fosse sacrificado.

Reprodução Facebook

Ela se propôs a levar Will para casa, mesmo sabendo que o cãozinho teria necessidades especiais.

Diferentemente dos outros cães, Will precisa, por exemplo, usar fraldas constantemente.

A nova tutora, então, apresentou o caso aos alunos do curso de mecânica do Cedup. E Will se tornou o xodó do grupo.

Reprodução TV Globo

Eles fizeram algumas experiências para criar um equipamento com rodas para que Will pudesse voltar a andar e até a correr.

Como Will só move as patinhas da frente, as rodas da engenhoca permitem que ele ande e corra puxando a cadeirinha.

Por isso, a cadeirinha precisa ser leve. Ela é feita de PVC e nylon.

O equipamento encaixa certinho para que Will fique confortável e tenha possibilidade de se movimentar à vontade.

Com a cadeirinha, Will voltou a correr pelo gramado, algo que ele adora fazer e que diverte todos ao seu redor. Ele é uma sensação!

Veja Mais