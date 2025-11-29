Animais Cão paraplégico ganha cadeira de rodas elaborada por universitário e volta a andar O cachorro Tiringa, de 2 anos e 3 meses, ganhou uma cadeira de rodas feita por uma estudante do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O vídeo dele correndo com o aparelho viralizou nas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. O projeto foi desenvolvido no Câmpus Florianópolis por Jaqueline Tainara Costa, aluna de Engenharia Mecatrônica. Por Flipar

