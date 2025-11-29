Os principais deuses e símbolos da Mitologia Hindu

A festa de Shiva, chamada de 'Shivaratri', é uma das mais importantes celebrações dentro do hinduísmo. A palavra 'Shivaratri' vem da junção de 'Shiv', que se refere ao Senhor Shiva, e 'Ratri', que significa noite, ou seja, a 'noite de Shiva'. O festival acontece na 13ª noite e 14º dia do mês lunar, antes da lua nova.