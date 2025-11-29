Tudo pelo Guinness: com habilidades inusitadas, pessoas alcançam recordes estranhos

No Japão, Shunichi Kanno grudou 25 latinhas no corpo apenas com a sucção de ar. Sem cola ou truques, o feito chamou atenção pela técnica e resistência física.
Já nos Estados Unidos, Jessica Martinez conquistou o recorde de maior cabelo afro feminino. Seu cabelo mede 29 centímetros de altura, 31 centímetros de largura e mais de 1,90 metro de circunferência.
Os britânicos também brilharam na edição de 2025 com três novos recordes. Josh Patterson subiu e desceu a rampa de um complexo de entretenimento em menos de 5 minutos. O desafio exigiu velocidade, preparo físico e muita determinação para ser concluído. Seu feito garantiu destaque no livro dos recordes e inspirou outros competidores.
Ainda no Reino Unido, Jodie Ounsley encarou o desafio de carregar sacos de areia. Ela tinha apenas 1 minutos para mover o maior peso possível e entregou 360 quilos. Assim, superou com folga o mínimo exigido e festejou ao fim do desafio.
Já a ex-ginasta Lucie Colebeck realizou 17 saltos mortais para trás em 30 segundos e assegurou mais um recorde britânico nas alturas. Esses feitos reforçam a diversidade de habilidades celebradas pelo Guinness World Records Day. O evento mostra que o improvável pode se tornar realidade quando o ser humano testa seus limites.
Em uma tentativa de entrar no Livro Guinness dos recordes, o nigeriano Tembu Ebere ficou cego após a chamada 'maratona de chorar' de 100 horas. Especificamente, o esforço para produzir tantas lágrimas gerou uma cegueira parcial por 45 minutos.
De acordo com o canal inglês 'BBC', Tembu Ebere teve diversas dores de cabeça, além de olhos e rosto inchados, provavelmente em decorrência do uso de todos os músculos da região por muitas horas seguidas. E ele não entrou no Guinness por não ter se inscrito oficialmente.
Já o americano Donald Gorske entrou no Guinness por passar 50 anos comendo pelo menos um Big Mac, lanche do McDonalds, por dia. Foram mais de 25 mil hamburgueres ingeridos.
O francês Michel Lotito (1950-2007) ficou mundialmente conhecido por ingerir objetos nada comuns, como pneus de bicicletas. O homem começou na rotina de comer o indigerível aos nove anos.
Michel ficou conhecido também por comer um avião. Mesmo aos poucos, isso não é nem um pouco recomendável. Ele partia em pedaços muito pequenos para ajudar a digestão. E engolia os objetos como se fossem pílulas.
Em 2018, o americano Joel Strasser, dos Estados Unidos, conseguiu colocar 3.500 palitos de dente em sua longa barba.
Em 31/3/2018, a americana Brittany Walsh entrou no Guinness por ter o tiro com arco mais distante usando os pés: 12,31 metros.
A indiana Nilanshi Patel tinha, em 2018, era a adolescente com maior cabelo do mundo: 1,7 metro.
Em 2017, a americana Michelle Lesco, devorou uma tigela de macarrão em menos de 30 segundos, num restaurante do Arizona.
A americana Michelle Kinney conseguiu, também em 2017, levantar 539,77 quilos por intermédio de levantamentos de pedras da Atlas em um minuto.