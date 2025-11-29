Estilo de Vida Tudo pelo Guinness: com habilidades inusitadas, pessoas alcançam recordes estranhos O Guinness World Records Day 2025, celebrado em 20 de novembro, trouxe feitos históricos e curiosos. Pessoas de diferentes países mostraram habilidades inusitadas e desafiaram os próprios limites. O evento, realizado desde 2004, reforça o espírito humano de superação e criatividade. A edição deste ano ficou marcada por recordes impressionantes e de grande repercussão mundial. Por Flipar

Reprodução Record News