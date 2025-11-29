Galeria Fones de ouvido trazem praticidade, mas oferecem perigos se mal utilizados Funcionais, práticos e com tecnologias cada vez mais avançadas, os fones de ouvidos não foram desenvolvidos apenas para ouvir música. Conheça um pouco da história desse objeto de consumo, que se expandiu cada vez mais no atual século, mas que oferece perigos. Por Flipar

Pixabay