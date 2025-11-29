Curiosidades que envolvem os cisnes na natureza e na cultura

Os cisnes são aves da família Anatidae, pertencentes ao gênero Cygnus. Seus parentes mais próximos são os gansos e os patos, que formam a tribo Cignini e são integrantes da subfamília Anserinae.
Eles são geralmente animais monogâmicos. Isso ocorre porque ocasionalmente mudam de parceiro ao decorrer da vida, principalmente após alguma falha no aninhamento ou quando o parceiro morre.
Desse modo, eles são os maiores membros existentes da família de aves aquáticas Anatidae. Comparados aos gansos, seus parentes mais próximos, eles são muito maiores e têm pés e pescoço em grande proporção.
As aves adultas não possuem penas entre os olhos e o bico. Quanto ao dimorfismo, elas se apresentam apenas no peso e no tamanho, com os machos sendo ligeiramente maiores.
Os cisnes são naturalmente encontrados em ambientes temperados, raramente ocorrendo sua presença nos trópicos. Sendo assim, o número de ovos por postura é entre 3 e 8 ovos.
Eles podem ser encontrados em regiões como o norte da Europa, Ásia e América do Norte. No hemisfério sul, esses animais podem aparecer na Austrália e em alguns países da América do Sul.
Eles podem se alimentar tanto na água quanto em terra. Afinal, os cisnes são quase inteiramente herbívoros, embora possam comer uma variedade de pequenos animais.
Nesse sentido, os cisnes são altamente protetores, atacando qualquer coisa que considerem um risco para seu ninho e seus filhotes e são extremamente elegantes.
Nos tempos da rainha britânica Elizabeth I, a carne de cisne era considerada um alimento de luxo. Além disso, essa iguaria é consumida na Coreia do Norte, onde é considerada uma fonte de alimento valioso e medicinal.
Assim como os patos, dois ou três dias após o nascimento, eles começam a nadar com a mãe ao redor do lago. Mas como eles ainda são muito jovens para conseguir sua comida, são os pais que os alimentam.
Uma peculiaridade é que após a reprodução e incubação dos ovos, os cisnes, tanto machos quanto fêmeas, perdem parte de sua plumagem no processo e realizam uma muda para novas penas.
Em grande parte dos mitos e das culturas espalhadas por todo o mundo, o cisne branco é um animal associado à pureza e à luz, enquanto que o cisne negro se associa ao oculto e ao misterioso.
O cisne-negro é uma ave aquática australiana, também pertencente à família Anatidae, a mesma dos patos, gansos, e demais cisnes e pode pesar até 9 kg.
O cisne é uma figura comum na heráldica, sendo adotado em inúmeros brasões e escudos de localidades diversas. Uma delas, por exemplo, é a face nacional das moedas de euro finlandesas, assim como o Brasão de armas de Camberra.
O Lago dos Cisnes é um balé dramático em quatro atos de 1876 do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, com estreia em 1877 no Teatro Bolshoi, de Moscou.
A estreia de 'O Lago dos Cisnes' ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1877 no teatro, na cidade russa de Moscovo. Vale ressaltar que a história contada no conto de fadas 'O Patinho Feio', do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, na verdade era sobre um cisne.
Ela foi um fracasso pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer.
Cisne Negro é um filme americano de 2010, dos gêneros suspense e terror psicológico, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey e Winona Ryder.
Na obra, uma bailarina perde a compreensão da realidade quando uma sensual bailarina ameaça sua posição de dançarina protagonista em 'O Lago dos Cisnes'.
A Ilha dos Cisnes é artificial e localizada no rio Sena, em Paris, França, Foi criada em 1827 para proteger a ponte chamada Pont de Grenelle.
O navio Cisne Branco é um veleiro da Marinha do Brasil, que exerce funções diplomáticas e de relações públicas. A sua missão é a de representar o país em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil e preservar as tradições navais.
Cavaleiros do Zodíaco é um dos maiores animes da história da literatura japonesa e também tem em seu enredo a representação do Cisne. Entre os protagonistas, Hyoga representa tal constelação, que traz a figura deste sublime animal.