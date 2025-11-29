Mandioca em forma de gente atrai a curiosidade

Esta não foi a primeira vez que o assunto mandioca viralizou. Afinal, em 2021, a apresentadora Ana Maria Braga virou meme ao elogiar a mandioca de um vendedor ao vivo em seu programa 'Mais Você', da Rede Globo.
Na conversa com o vendedor, ela falou: 'A gente está com a mandioca fininha e com mandiocão igual ao do senhor', arrancando risadas das pessoas na web.
Além disso, ela seguiu com as piadas de duplo sentido. 'O senhor está acostumado a descascar mandioca, então? A sua mandioca é mais parruda'. A internet não perdoou, com Ana Maria Braga virando meme (mais uma vez).
A mandioca é um dos alimentos mais tradicionais e versáteis da culinária brasileira! Veja detalhes sobre ela.
A mandioca é uma excelente fonte de energia devido ao seu alto teor de carboidratos, que correspondem à maior parte de sua composição. Uma porção de 100 gramas de mandioca cozida fornece cerca de 160 calorias.
É ótima opção para quem precisa de energia extra, como atletas e pessoas com uma rotina física mais intensa. Além dos carboidratos, a mandioca também contém uma quantidade significativa de fibras, o que ajuda a melhorar o trânsito intestinal e a digestão.
Em termos de vitaminas e minerais, a mandioca não deixa a desejar. Ela é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele.
Também oferece folato, importante para a produção de células e tecidos, e vitaminas do complexo B, que desempenham papéis essenciais no metabolismo celular e na saúde do sistema nervoso.
Quanto aos minerais, destaca-se o potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial, e o cálcio, fundamental para a saúde óssea. Porém, a mandioca tem um baixo teor de proteínas e gorduras. É usada na produção de cerveja especial de mandioca.
Isso faz com que ela seja, em muitas situações, consumida junto a outros alimentos para garantir um equilíbrio nutricional adequado. Combina bem com carnes, inclusive com uma boa costelinha.
A mandioca é, sem dúvida, um alimento extremamente versátil, utilizado de diversas maneiras na culinária. Dependendo de como é preparada, pode se transformar em uma infinidade de pratos.
No Brasil, ela aparece em pratos salgados como a farofa, o escondidinho de carne seca, a tapioca e o beiju, que são consumidos em praticamente todas as regiões do país. Além disso, a mandioca é um ingrediente fundamental no preparo de bolinhos e pastéis, gerando uma textura macia e saborosa.
A mandioca também é consumida em sua forma cozida ou frita, sendo uma opção saborosa de acompanhamento, muito similar à batata. Os chips de mandioca e a mandioca frita são petiscos populares, conhecidos por sua crocância e sabor único. Além disso, ela pode ser usada para fazer purês.
Outro uso bastante popular da mandioca é na produção de farinha de mandioca, um ingrediente essencial em muitas receitas da culinária nordestina e mineira, como a tapioca, que é consumida tanto no café da manhã quanto no lanche, recheada com queijo, coco, frutas e outros ingredientes.
Em sua forma de goma, a mandioca se transforma em uma base para diversos preparos, como o famoso pão de queijo ou até mesmo em massas para empanados e salgadinhos.
Embora seja um alimento incrivelmente nutritivo, é importante destacar que a mandioca deve ser consumida com cuidado no preparo. A mandioca crua contém glicosídeos cianogênicos, compostos que podem liberar cianeto e serem tóxicos quando não são devidamente removidos durante o cozimento ou processamento.
A mandioca branca, a mais comum, deve ser cozida por completo antes de ser consumida para evitar qualquer risco à saúde. Já a mandioca doce, que é menos tóxica, pode ser cozida de forma mais simples, mas, mesmo assim, deve ser preparada com cuidado.
Além disso, a mandioca também se destaca como alimento sem glúten, o que a torna uma excelente opção para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.
Sua farinha de mandioca e a goma podem ser usadas para substituir ingredientes com glúten em diversas receitas, tornando-a uma alternativa saudável e adaptável em dietas especiais.
A mandioca é um alimento com imensa riqueza nutricional e versatilidade, fundamental em diversas culturas e culinárias ao redor do mundo. Seja em pratos salgados ou doces, sua adaptabilidade a diferentes preparos e seu valor energético a tornam uma excelente opção para diversas situações.
Se consumida de forma correta e devidamente preparada, a mandioca é um verdadeiro tesouro da gastronomia mundial.