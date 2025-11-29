Prisões históricas: ali ficaram (ou ainda estão) os bandidos mais perigosos dos EUA

Com um nível extremo de vigilância e controle, essas prisões costumam ter medidas rigorosas para evitar fugas e controlar o comportamento dos detentos.
Conheça alguns exemplos de prisões de segurança máxima nos EUA e presos famosos que estiveram — ou ainda estão — por lá!
ADX Florence (Florence, Colorado): Conhecida como 'Alcatraz das Montanhas Rochosas', essa penitenciÃ¡ria Ã© considerada a prisÃ£o federal de seguranÃ§a mÃ¡xima mais segura dos Estados Unidos. Foi inaugurada em 1994.
Os detentos da ADX Florence vivem em isolamento quase total, com pouquíssimo contato humano. Suas celas são projetadas para minimizar qualquer possibilidade de fuga e são monitoradas 24 horas por dia.
Abriga criminosos famosos, como o traficante mexicano 'El Chapo' Guzmán, o terrorista americano Theodore Kaczynski ('Unabomber' - foto) e o terrorista paquistanês Ramzi Yousef.
USP Marion (Marion, Illinois): Originalmente uma prisão comum, a USP Marion foi transformada em uma prisão de segurança máxima após incidentes violentos na década de 1980.
É conhecida por ter introduzido o conceito de “Supermax” nos EUA, com regime de confinamento prolongado e isolamento rigoroso.
John Gotti, gângster conhecido como 'Dapper Don' e chefe da família Gambino, cumpriu pena em Marion até sua morte em 2002.
USP Leavenworth (Leavenworth, Kansas): É uma das prisões federais mais conhecidas e antigas dos Estados Unidos, operando desde 1903.
Embora ela jÃ¡ tenha sido considerada a maior prisÃ£o de seguranÃ§a mÃ¡xima do paÃs, atualmente opera como uma instituiÃ§Ã£o de seguranÃ§a mÃ©dia.
Entre os notáveis presos que passaram por Leavenworth estão 'Machine Gun' Kelly (famoso gângster da era da Grande Depressão) e Carl Panzram (assassino em série confesso, conhecido por ter matado dezenas de pessoas - foto).
USP Atlanta (Atlanta, Geórgia): Fundada em 1902, essa penitenciária se destacou tanto por seu tamanho quanto por sua arquitetura imponente e foi planejada para abrigar um grande número de detentos com um nível de segurança elevado.
Ao longo de sua história, a USP Atlanta já abrigou criminosos de renome, incluindo mafiosos, traficantes de drogas e até prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial.
Entre seus presos mais notórios, destaca-se o famoso gângster Al Capone, que ficou brevemente em Atlanta antes de ser transferido para Alcatraz.
San Quentin State Prison (San Quentin, Califórnia): Fundada em 1852, é a penitenciária estadual mais antiga da Califórnia, conhecida principalmente por seu corredor da morte — a prática foi suspensa em 2006.
Na foto, um exemplar de como era a câmara de gás utilizada na prisão para executar presos.
Tem uma capacidade oficial para cerca de 3.000 detentos e abrange diferentes níveis de segurança, embora seja mais conhecida como uma prisão de segurança máxima para criminosos violentos.
Alguns dos criminosos mais famosos que passaram por lá são: Charles Manson (morreu em 2017 - foto), líder de um culto responsável por uma série de assassinatos brutais nos anos 1960, e Sirhan Sirhan, assassino do senador Robert F. Kennedy.
USP Florence High (Florence, Colorado): Faz parte do complexo penitenciário conhecido como Florence Federal Correctional Complex (FCC Florence), que inclui também a famosa ADX Florence.
Embora tenha um nível ligeiramente menor de segurança do que a ADX Florence, a USP Florence High é igualmente rígida, projetada para abrigar prisioneiros de alta periculosidade.
O terrorista Sayfullo Saipov, condenado a mais de 10 prisões perpétuas por dirigir uma picape que matou oito pessoas em 31/10/17, em Nova York, é um dos criminosos mais célebres que estiveram na USP Florence High.