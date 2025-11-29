Conheça Jawlene, jacaré fêmea sem maxilar que viralizou nas redes sociais

Tudo começou quando, em 2023, um morador da Flórida encontrou um filhote de jacaré sem o maxilar superior em um pântano próximo a Orlando.
Ele notificou as autoridades, que conseguiram resgatar o animal alguns dias depois.
O animal foi então levado para o Gatorland, um parque temático em Orlando voltado ao turismo e à preservação da vida selvagem, que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos.
O animal foi batizado de Jawlene (em referência à música 'Jolene', de Dolly Parton, com um trocadilho com a palavra 'jaw', que significa mandíbula em inglês).
Jawlene recebeu tratamento, incluindo medicamentos e vitaminas, já que estava em estado crítico, sem forças para se alimentar sozinha.
Especialistas do parque acreditam que a perda do maxilar superior pode ter sido causada por uma colisão com a hélice de um barco ou por um confronto com outro réptil.
Desde então, Jawlene se recuperou, cresceu e até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer.
A cuidadora Savannah Boan compartilhou o processo de recuperação da jacaré nas redes sociais.
Os cuidadores estimam que ela tenha entre 4 e 6 anos e pertença à espécie dos jacarés-americanos.
A principal diferença entre jacarés e crocodilos está no formato do focinho e na forma como os dentes se encaixam.
Jacarés têm o focinho mais largo e em forma de 'U', e quando a boca está fechada, os dentes de baixo não ficam visíveis.
Já os crocodilos têm o focinho mais estreito e em forma de 'V', e com a boca fechada é possível ver os dentes da mandíbula inferior, principalmente o quarto dente, que se encaixa numa fenda do maxilar superior.
Além disso, os crocodilos podem viver em águas salgadas, enquanto os jacarés se limitam a águas doces. Os crocodilos também tendem a ser mais agressivos e podem ser maiores que os jacarés.
O Gatorland é um parque temático e reserva de vida selvagem localizado em Orlando, na Flórida, fundado em 1949 por Owen Godwin.
Conhecido como a 'capital mundial dos jacarÃ©s', o parque tambÃ©m abriga uma ampla variedade de outras espÃ©cies nativas e exÃ³ticas, como cobras, tartarugas, aves e grandes felinos.
O icônico portal de entrada, em forma de uma enorme cabeça de jacaré com a boca aberta, tornou-se um 'point' para fotos.
Uma das áreas mais populares é o Breeding Marsh, onde os visitantes podem observar centenas de jacarés em um ambiente controlado com passarelas suspensas.
O parque também oferece atrações emocionantes, como o 'Screamin’ Gator Zip Line', uma tirolesa que passa sobre áreas repletas de jacarés.
Também há shows diários que combinam entretenimento e informações sobre o comportamento dos répteis.
No 'Gator Wrestlin’', um tratador profissional mostra técnicas de segurança e curiosidades sobre esses animais.