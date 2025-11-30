Buraco em lago de Portugal deixa turistas intrigados

O lago, chamado Covão dos Conchos, fica na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal.
Apesar de parecer natural, o lago é artificial. Foi construído em 1955 para ajudar a gerar energia hidrelétrica.
AlÃ©m de ser uma atraÃ§Ã£o turÃstica, o buraco ajuda a controlar o nÃvel da Ã¡gua e a gerar energia para aquecer as casas no inverno.
Ao contrário do que muitos imaginam e comentam, a água não vai parar em outra dimensão.
Na verdade, a água escoada vai parar na Lagoa Comprida e na Ribeira das Naves, que são lugares próximos dali. Um túnel de 150 metros faz essa ligação.
Com o tempo, plantas e algas começaram a crescer em volta do buraco, deixando o cenário ainda mais curioso — parece até a entrada de uma base secreta.
Durante o inverno, o cenário se transforma e o lago em volta do buraco fica completamente congelado.
Quem quiser ver o Covão dos Conchos de perto precisa caminhar cerca de cinco quilômetros a partir da Lagoa Comprida.
O passeio é bonito, com muitas paisagens naturais, mas pode ser difícil em algumas partes, especialmente quando há neve ou riachos no caminho.
A dica é visitar o “buraco misterioso” durante o verão europeu, quando a caminhada é mais fácil e o clima, mais agradável.
A Serra da Estrela, onde o Covão dos Conchos está localizado, é a mais alta cordilheira do país continental, atingindo o seu ponto culminante na Torre, com 1.993 metros de altitude.
Situada na região Centro, ela faz parte do Parque Natural da Serra da Estrela, que é a maior área protegida de Portugal.
Além da sua beleza natural, a Serra da Estrela é famosa pelo Queijo Serra da Estrela, um produto tradicional feito com leite de ovelha e protegido por Denominação de Origem Protegida (DOP).
Rios como o Mondego e o Zêzere têm suas nascentes ali e contribuem para as bacias hidrográficas do país.
A região também é marcada por aldeias históricas, muitas delas de pedra, que mantêm vivas tradições centenárias, como Belmonte, Manteigas, Seia e Covilhã.
Ao longo do ano, a paisagem muda drasticamente, indo de vastos campos verdes e floridos na primavera a cenários brancos e gelados no inverno, oferecendo experiências muito distintas para os visitantes.
No inverno, a serra se transforma no único local de Portugal onde é possível praticar desportos de neve, graças à estação de esqui na Covilhã.