Buraco em lago de Portugal deixa turistas intrigados

Um buraco com cerca de 4,6 metros de diâmetro no meio de um lago em Portugal tem chamado a atenção de turistas.

JC Ferreira/Wikimedia Commons

O lago, chamado Covão dos Conchos, fica na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal.

Reprodução/YouTube

Apesar de parecer natural, o lago é artificial. Foi construído em 1955 para ajudar a gerar energia hidrelétrica.

Reprodução/YouTube

ReproduÃ§Ã£o/YouTube

Ao contrário do que muitos imaginam e comentam, a água não vai parar em outra dimensão.

Reprodução/YouTube

Na verdade, a água escoada vai parar na Lagoa Comprida e na Ribeira das Naves, que são lugares próximos dali. Um túnel de 150 metros faz essa ligação.

Wikimedia Commons/Alexandre Albore

Com o tempo, plantas e algas começaram a crescer em volta do buraco, deixando o cenário ainda mais curioso — parece até a entrada de uma base secreta.

Reprodução/YouTube

Durante o inverno, o cenário se transforma e o lago em volta do buraco fica completamente congelado.

Quem quiser ver o Covão dos Conchos de perto precisa caminhar cerca de cinco quilômetros a partir da Lagoa Comprida.

Reprodução/YouTube

O passeio é bonito, com muitas paisagens naturais, mas pode ser difícil em algumas partes, especialmente quando há neve ou riachos no caminho.

Reprodução/YouTube

A dica é visitar o “buraco misterioso” durante o verão europeu, quando a caminhada é mais fácil e o clima, mais agradável.

Wikimedia Commons/Sara Jaques

A Serra da Estrela, onde o Covão dos Conchos está localizado, é a mais alta cordilheira do país continental, atingindo o seu ponto culminante na Torre, com 1.993 metros de altitude.

Reprodução/YouTube

Situada na região Centro, ela faz parte do Parque Natural da Serra da Estrela, que é a maior área protegida de Portugal.

Flickr - Vitor Oliveira

Além da sua beleza natural, a Serra da Estrela é famosa pelo Queijo Serra da Estrela, um produto tradicional feito com leite de ovelha e protegido por Denominação de Origem Protegida (DOP).

Reprodução/YouTube

Rios como o Mondego e o Zêzere têm suas nascentes ali e contribuem para as bacias hidrográficas do país.

Domínio Público

A região também é marcada por aldeias históricas, muitas delas de pedra, que mantêm vivas tradições centenárias, como Belmonte, Manteigas, Seia e Covilhã.

Reprodução/YouTube

Ao longo do ano, a paisagem muda drasticamente, indo de vastos campos verdes e floridos na primavera a cenários brancos e gelados no inverno, oferecendo experiências muito distintas para os visitantes.

Wikimedia Commons/Gerd Eichmann

No inverno, a serra se transforma no único local de Portugal onde é possível praticar desportos de neve, graças à estação de esqui na Covilhã.

Flickr - Luis Fonseca

