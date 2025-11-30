As principais pragas que causam devastação nas plantações

Este tipo de caramujo, nativo da África, é um dos mais prejudiciais do planeta. Ele come mais de 500 tipos de plantas e cascas de árvore.
Os caramujos desta espécie também são capazes de danificar rebocos de casas, de acordo com o governo americano que fez o alerta.
Veja outras pragas que têm alto poder destrutivo para a agricultura e representam uma dor de cabeça para os fazendeiros.
Lagarta Helicoverpa - Prolifera, principalmente, nas culturas de soja, algodão, feijão e milho. As larvas atacam ramos, flores e cápsulas de semente.
Lagarta-do-cartucho - É a principal praga da cultura do milho. Ataca a planta desde a semente até a formação das espigas. Destrói, principalmente, o cartucho, na fase próxima do florescimento, causando danos significativos em períodos de seca.
Pulgão - Inseto minúsculo (1,5 a 3 mm), de corpo mole, com antenas longas. Proliferam com facilidade e formam colônias, causando rápido ressecamento. Suga a seiva, desnutrindo a planta. Na foto, centenas devoram um brócolis.
Mosca branca - Encontrada em regiões de clima quente e úmido. Prefere culturas de algodão e soja, além de frutas e legumes. Também infesta plantas ornamentais, como o bico-de-papagaio. Suga a seiva, deixando a planta sem alimento.
Córos (larvas de besouro) - Atacam, principalmente, à noite, atraídos pela luz das luminárias. Alimentam-se de raízes, deixando as plantas fracas e sem capacidade de absorver água.
Percevejo marrom - Praga comum na cultura de soja, pode causar danos irreversíveis, pois suga diretamente os grãos, reduzindo drasticamente a produção. Além de sugar a seiva, ele injeta toxinas causando a chamada 'retenção foliar' nas plantas.
Especialistas em agricultura alertam para a importância de aprender a diferenciar os insetos que convivem naturalmente com as plantações - e até beneficiam os vegetais, como as abelhas (foto) - e aqueles que representam uma ameaça.
O monitoramento tem que ser, pelo menos, uma vez por semana, para detectar a entrada de uma praga e agir para impedir que ela se alastre.
O uso inadequado de praguicidas é um fator de peso. Pessoas que não sabem utilizar o tipo de produto correto e que erram na dosagem e na forma de aplicação acabam pondo em risco toda a plantação.
O combate às pragas pode ser feito de diversas maneiras: físico, biológico, químico ou mecânico.
Em plantações próximas de áreas urbanas, devido à proibição do uso de inseticidas, uma boa estratégia é o combate biológico da praga.
Para isso, usam-se nematoides (vermes parasitas de animais), bactérias, fungos e parasitoides que só afetam aqueles insetos invasores, sem risco de danos colaterais.