Verdadeiro guarda-costas faz revelações sobre Whitney Houston

David Roberts, que serviu na Política da Força Aérea Britânica, conheceu Whitney Houston em 1988, quando atuava na embaixada dos Estados Unidos em Londres. “Fiquei extremamente impressionado com ela”, relata no livro.
'Não consigo imaginar uma personalidade tão importante e tão assediada que fosse mais fácil de ser protegida', revela Roberts. Ele conta que nas viagens para shows Houston permanecia boa parte do tempo no hotel em conversas por telefone com o ator Eddie Murphy (foto), seu namorado à época.
No livro, Roberts revela outros detalhes do convívio com a cantora, como poder testemunhar o tumultuado relacionamento dela com o cantor Bobby Brown, com quem foi casada por 15 anos. E algumas situações delicadas pelo assédio do público. 'Eles queriam um pedaço dela e é aí que tudo fica um tanto aborrecido, na minha opinião.'
Uma curiosidade revelada por Roberts é que ele se referia a Houston como Rachel Marron quando a procurava nos hotéis. Esse é o nome da personagem que ela interpretou em “O Guarda-Costas”. Mas, se no filme a protagonista vive um romance com seu segurança, Roberts assegura que na vida real foi diferente. Ele diz que foi como um “tio carinhoso” para a artista.
Conhecida como “The Voice” (“A Voz”),Whitney Houston nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e teve uma vida marcada por diversas polêmicas e controvérsias. Confira algumas!
Embora tenha se casado apenas uma vez, com o cantor Bobby Brown, Whitney Houston teve um outro relacionamento que ganhou os holofotes da mídia.
Alguns amigos próximos da cantora já disseram em um documentário que ela teria tido um caso com sua assistente pessoal, Robyn Crawford (foto).
A própria Robyn lançou um livro, em 2019, chamado “A Song For You” (“Uma Canção Para Você”), no qual revelou ter namorado a cantora de 1979 a 1983. Disse ainda que se relacionaram 'em todos os níveis” durante duas décadas de amizade.
Há relatos de que a cantora só não assumia o caso por conta do conservadorismo religioso da mãe, Cissy Houston.
O próprio ex-marido da cantora já afirmou que acredita que Whitney tenha aceitado se casar com ele só para fugir das especulações em torno de sua preferência para relação amorosa.
Relatos indicam que Bobby tinha muitos ciúmes de Robyn e que nem sequer falava com a assessora.
O casamento com Bobby Brown ocorreu em 18 de julho de 1992, após quatro anos de namoro. Eles tiveram uma única filha, Bobbi Kristina Brown (foto), que morreu em 2015, com apenas 22 anos. Ela foi encontrada morta na banheira de casa (da mesma forma como havia acontecido com sua mãe).
Segundo fontes próximas, Bobbi não conseguiu suportar a morte trágica da mãe e acabou se envolvendo com “amizades erradas”.
O matrimônio de Whitney e Bobby durou 15 anos e foi rodeado de polêmicas. Houve relatos de que a cantora sofria com constantes agressões físicas, humilhações e traições.
Outra polêmica em torno da cantora referia-se ao uso de drogas, algo que sempre atrapalhou sua carreira. Relatos indicam que tudo começou por intermédio do irmão, Michael Houston.
Ele teria oferecido álcool e maconha para a cantora quando ela ainda tinha 14 anos de idade. Aos 16, Whitney já fazia uso de LSD e cocaína.
Em 2000, a cantora descobriu que desenvolveu diversos danos em suas válvulas cardíacas por conta do consumo de cocaína. Além disso, ela também tinha uma inflamação na parede das artérias do coração.
Em 2011, Whitney foi diagnosticada com enfisema pulmonar e nódulos nas cordas vocais em decorrência do tabagismo.
O relacionamento conturbado com Bobby Brown teria intensificado ainda mais o uso de drogas pela cantora. O motorista da família chegou a revelar que os dois usavam crack e heroína na frente da própria filha.
Whitney Houston foi encontrada morta por sua cabeleireira no 11/02/2012 na banheira do quarto de hotel onde estava hospedada, em Los Angeles – da mesma forma que a filha seria achada anos depois. Ela aguardava para assistir à cerimônia do Grammy, que aconteceria no dia seguinte.
A cantora foi vista publicamente pela última vez dois dias antes, quando cantou em uma festa em um clube noturno local. Segundo relatos de pessoas presentes no dia, a voz de Whitney já estava muito prejudicada.
Inicialmente, a morte foi dada como acidental, mas segundo os peritos havia indícios de cardiopatia (doença no coração) e vestígios de uso de cocaína.
Nos exames póstumos, foram identificados cinco tipos de drogas no corpo da cantora: maconha, difenidramina, alprazolam, ciclobenzaprina e cocaína.
Apesar de tudo, Whitney deixou um legado na música maior do que qualquer polêmica na sua vida. Até hoje sua voz é lembrada e enaltecida como uma das maiores que já existiram.