Entretenimento Lenine lança primeiro álbum autoral em uma década; relembre a trajetória do músico O cantor e compositor Lenine lançou seu novo álbum de estúdio, intitulado “Eita”, no dia 28 de novembro de 2025. É o primeiro trabalho autoral do artista com repertório original em uma década. Por Flipar

Reprodução do X @Lenineoficial