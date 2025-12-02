Lenine lança primeiro álbum autoral em uma década; relembre a trajetória do músico

O disco reúne 11 faixas inéditas e marca uma volta ao estúdio depois de um longo hiato desde seu álbum anterior, “Carbono”, de 2015.
No disco, Lenine assume a direção artística e conta com produção musical do filho Bruno Giorgi, além de com participações especiais de artistas de diferentes gerações, como Maria Bethânia e Maria Gadú.
Mais do que um simples álbum, “EITA” chega acompanhado de um média-metragem disponível no YouTube, pensado como complemento visual às canções.
O artista descreveu o projeto como “um filme para se ouvir e um disco para se ver”, indicando que a obra busca envolver o público tanto pela música quanto pela imagem e narrativa.
Oswaldo Lenine Macedo Pimentel nasceu em 2 de fevereiro de 1959, no Recife, capital de Pernambuco.
Cantor, compositor, arranjador, produtor, multi-instrumentista e até engenheiro químico por formação, ele se consolidou como um artista múltiplo, marcado pela curiosidade intelectual e pela busca constante por novas formas de expressão.
Com seis Grammys Latino, dois prêmios da APCA e nove Prêmios da Música Brasileira, Lenine ultrapassa a marca de quinhentas canções escritas, gravadas ou produzidas.
O seu vasto repertório também ganhou voz nas interpretações de nomes como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Milton Nascimento.
Ainda crianÃ§a, aprendeu a tocar violÃ£o por conta prÃ³pria, pegando Ã s escondidas o instrumento da irmÃ£ mais velha.
A diversidade das referÃªncias que ouviu na infÃ¢ncia, da mÃºsica erudita ao folclore russo, passando pelo jazz e pela canÃ§Ã£o popular brasileira, moldou a estÃ©tica hÃbrida que mais tarde se tornaria sua marca.
No fim dos anos 1970, Lenine deixou o Recife e migrou para o Rio de Janeiro em busca de espaço para desenvolver sua carreira musical.
Seu primeiro disco, “Baque Solto”, gravado em parceria com Lula Queiroga, saiu em 1983. Desde então, ele já lançou mais de 30 álbuns, entre produções de estúdio e ao vivo.
No período, ele também foi gravado por grandes artistas e expandiu sua atuação para além dos palcos e estúdios: trabalhou com diretores como Guel Arraes e Jorge Furtado, assinou direção musical de produções para TV e participou de projetos de teatro musical.
Sua obra também abriu caminhos para colaborações com outras linguagens e gêneros, como a parceria com o rapper GOG, que sampleou a canção “A Ponte” e levou o diálogo entre rap e MPB para um novo público.
Nas décadas seguintes, Lenine seguiu acumulando trabalhos marcantes. Produziu discos de artistas como Maria Rita, Chico César e Pedro Luís e assinou trilhas. Ele também realizou turnês internacionais e celebrou 30 anos de carreira com uma série de projetos especiais.
Seus álbuns continuaram sendo reconhecidos pela crítica, com indicações e prêmios importantes em trabalhos como “Falange Canibal”, “Carbono” e a gravação ao vivo com a Martin Fondse Orchestra.
Lenine é casado desde 1981 com a jornalista Anna Barroso. Juntos, eles tiveram três filhos: Bruno Giorgi, João Cavalcanti e Bernardo Pimentel.