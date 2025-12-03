Avião que fará o voo mais longo do mundo terá espaço para alongamento e poltrona que vira cama; conheça!

Eles apresentaram o A350-1000ULR, versão capaz de permanecer no ar por até 22 horas contínuas.
O modelo foi fabricado pela europeia Airbus e fará rotas inéditas sem escalas entre da Austrália à Londres e Nova York.
O recorde atual de voo mais longo do mundo pertence à Singapore Airlines, que opera o trecho Nova York–Singapura em cerca de 18 horas, mas o novo modelo tem potencial para ultrapassá-lo com folga.
A expectativa é que um trajeto entre a Austrália e Nova York, por exemplo, tenha o tempo total reduzido em até quatro horas.
A companhia australiana encomendou 12 unidades e divulgou imagens do primeiro avião, cuja montagem final ocorre em Toulouse, na França.
Originalmente anunciada em 2019, a compra foi adiada pela pandemia e confirmada somente em 2022.
A previsão é que ele fique pronto em 2026 e entre em operação comercial no primeiro semestre de 2027.
Em novembro de 2025, a Qantas informou que a primeira unidade já tinha recebido fuselagem, asas, cauda e trem de pouso, avançando para as etapas finais de montagem.
O programa foi batizado de 'Projeto Sunrise' e recebeu esse nome porque, devido aos fusos horários, os passageiros poderão ver dois amanheceres durante os voos ultralongos.
O A350-1000ULR foi adaptado para missões de grande autonomia, incluindo a instalação de um tanque extra capaz de armazenar mais 20 mil litros de combustível.
A Qantas também decidiu reduzir a capacidade total para 238 viajantes, garantindo mais espaço e conforto em comparação à versão convencional do modelo.
O interior será dividido em quatro classes: seis suítes de primeira classe, equipadas com cama, poltrona reclinável, TV de 32 polegadas e áreas de armazenamento.
São 52 assentos da executiva, que se transformam em camas e oferecem telas de 18 polegadas e carregamento sem fio.
Além disso, são 40 poltronas da econômica premium com maior apoio para pernas e cabeça; e 140 lugares da econômica, com telas de 13,3 polegadas e espaço ampliado.
Além do layout, a companhia projetou uma área destinada ao bem-estar dos passageiros, onde será possível alongar-se, hidratar-se e se movimentar ao longo da viagem.
Wi-Fi estará disponível para todos e, segundo a empresa, sistemas de iluminação e cronogramas de refeições foram desenvolvidos com especialistas para minimizar os efeitos do jet lag.