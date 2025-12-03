Galeria Melão-de-São-Caetano: história milenar de uso medicinal ainda pouco explorada no Brasil O Momordica charantia, popularmente conhecido como Melão-de-São-Caetano, tem uma aparência incomum e um sabor amargo que intimida os consumidores. Contudo, possui uma história milenar de uso medicinal, ainda pouco explorada no Brasil. Por Flipar

- H. Zell/Wikimédia Commons