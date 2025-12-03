Galeria

Inteligência Artificial mostra como Ayrton Senna estaria na casa dos 60 anos

Ayrton Senna, ídolo no Brasil e no exterior, teria feito 65 anos no dia 21 de março de 2025. Ele morreu precocemente aos 34 anos em 1/5/1994.

instituto Ayrton Senna wikimedia commons a

Nascido em São Paulo, o ídolo morreu quando participava do Prêmio de San Marino. No dia do acidente que o matou , ele estava abalado pela morte de um colega no treino da véspera.

Domínio público

O piloto Roland Ratzenberger morreu em 30/4/1994, aos 31 anos, o que causou grande estresse e revolta em Senna. Na foto, Ratzenberger no carro após o acidente.

Domínio Público

Hoje, com a tecnologia avançada, o sistema de Inteligência Artificial mostra como estaria Ayrton Senna sessentão.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Este é o resultado produzido pelo influenciador Jefferson Menezes usando um software de I.A. no rosto do ídolo em 2023.

E este é o resultado do trabalho de Hidreley Diao, artista digital que vem apresentando as versões envelhecidas de muitas personalidades que já se foram. Portanto, o Ayrton Senna sessentão foi reproduzido por dois artistas visuais, que lidam com tecnologia.

As mortes em sequência de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna levantaram muita discussão sobre a segurança no automobilismo, intensificando as cobranças por medidas de proteção aos pilotos.

Divulgação / Instituto Ayrton Senna

Desde Carl Scarborough, em 1953, até o caso fatal mais recente, de Jules Bianchi, em 2014, 21 pilotos morreram em acidentes durante as corridas. Fora as mortes ocorridas em treinos ou em qualificações (como foi o caso de Ratzenberger). Veja a lista dos pilotos mortos em acidentes nas corridas.

Domínio público

Carl Scarborough (EUA) - 15/05/1953 - Grande Prêmio de Indianápolis 500, EUA - Escuderia Kurtis Kraft-Offy - Tinha 38 anos.

Reprodução indymotorspeedway

Mario Alborghetti (ITA) - 11/05/1955 - GP de Pau, França - Escuderia Maserati - Tinha 26 anos.

reprodução thefastlane.co.uk

Bill Vukovich (EUA) - 30/05/1955 - Grande Prêmio de Indianápolis 500 , EUA - Kurtis Kraft-Offy -Tinha 36 anos

reprodução meionorte.com

Pat O'Connor (EUA) - 30/05/1958 - Grande Prêmio de Indianápolis 500, EUA - Kurtis Kraft-Offy - Tinha 29 anos.

divulgação indymotorspeed

Luigi Musso (ITA) - 6/07/1058 - GP da França F1 - Ferrari - Tinha 33 anos.

Domínio público

Peter Collins (ING) - 3/08/1958 - GP da Alemanha F1 - Ferrari - Tinha 26 anos.

reprodução snaplap.net

Stuart Lewis-Evans (ING) - 19/09/1958 - GP do Marrocos F1 - Vanwall - Tinha 28 anos.

reprodução wiki-fandom

Chris Bristow (ING) - 19/06/1960 - GP da Bélgica F1 - Cooper-Climax -Tinha 22 anos.

reprodução wiki-fandom

Alan Stacey (ING) - 19/06/1960 - GP da Bélgica F1 - Lotus Climax - Tinha 26 anos.

Bundesarchiv wikimedia commons

Wolfgang von Trips (ALE) - 10/09/1961 - GP da Itália F1 - Ferrari - Tinha 33 anos.

Domínio público

John Taylor (ING) - 7/08/1966 - GP da Alemanha F1 - Brabham-BRM - Tinha 33 anos.

Raimund Kommer wikimedia commons

Lorenzo Bandini (ITA) - 7/05/1967 - GP de Mônaco F1 - Ferrari - Tinha 31 anos.

The FerOnline wikimedia commons

Joseph Schlesser (FRA) - 7/07/1968 - GP da França F1 - França - Tinha 40 anos.

Domínio público

Piers Courage (ING) - 7/06/1970 - GP dos Países Baixos F1 - De Tomaso-Ford - Tinha 28 anos.

Piers Courage/Wikimedia Commons

Jo Siffert (SUI) - 24/10/1971 - World Championship Victory Race -BRM - Tinha 34 anos

Youtube canal Paixão F1

Roger Williamson (ING) - 29/07/1973 - GP dos Países Baixos F1 - March-Ford - Tinha 25 anos.

Reprodução YouTube

Helmuth Koinigg (AUS) - 6/10/1974 - GP dos EUA F1 - Surtees-Ford - Tinha 25 anos.

reprodução Youtube canal Formula 1 Amarcord

Tom Pryce (ING) - 5/03/1977 - GP África do Sul F1 - Shadow-Ford - Tinha 27 anos.

Reprodução Site Sky Sports

Ronnie Peterson (SUE) - 11/09/1978 - GP da Itália F1 - Lotus-Ford - Tinha 34 anos.

Reprodução Youtube canal Duke Video

Riccardo Paletti (ITA) - 13/06/1982 - GP do Canadá F1 - Osella-Ford - Tinha 23 anos.

Domínio Público

Roland Ratzenberger (AUS) - 30/4/1994 - GP de San Marino F1 - Simtek -Tinha 31 anos.

wikimedia commons

Ayrton Senna (BRA) - 1/05/1994 - GP de San Marino F1 - Williams-Renault - Tinha 34 anos.

Instituto Ayrton Senna / Flickr

Jules Bianchi (FRA) - 05/10/2014 - GP do Japão - Marussia-Ferrari - O piloto francês tinha 25 anos.

Nicolas Garcia / Flickr

Fechamos a galeria com uma menção a Jim Clark, que morreu num acidente em outra categoria - a Fórmula 2 - mas foi um dos maiores pilotos da história. Morreu aos 32 anos em 7/4/1968, no GP da África do Sul. Era chamado de 'Escocês Voador'.

Lothar Spurzem wikimedia commons

