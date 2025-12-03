Inteligência Artificial mostra como Ayrton Senna estaria na casa dos 60 anos

Nascido em São Paulo, o ídolo morreu quando participava do Prêmio de San Marino. No dia do acidente que o matou , ele estava abalado pela morte de um colega no treino da véspera.
O piloto Roland Ratzenberger morreu em 30/4/1994, aos 31 anos, o que causou grande estresse e revolta em Senna. Na foto, Ratzenberger no carro após o acidente.
Hoje, com a tecnologia avançada, o sistema de Inteligência Artificial mostra como estaria Ayrton Senna sessentão.
Este é o resultado produzido pelo influenciador Jefferson Menezes usando um software de I.A. no rosto do ídolo em 2023.
E este é o resultado do trabalho de Hidreley Diao, artista digital que vem apresentando as versões envelhecidas de muitas personalidades que já se foram. Portanto, o Ayrton Senna sessentão foi reproduzido por dois artistas visuais, que lidam com tecnologia.
As mortes em sequência de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna levantaram muita discussão sobre a segurança no automobilismo, intensificando as cobranças por medidas de proteção aos pilotos.
Desde Carl Scarborough, em 1953, até o caso fatal mais recente, de Jules Bianchi, em 2014, 21 pilotos morreram em acidentes durante as corridas. Fora as mortes ocorridas em treinos ou em qualificações (como foi o caso de Ratzenberger). Veja a lista dos pilotos mortos em acidentes nas corridas.
Carl Scarborough (EUA) - 15/05/1953 - Grande Prêmio de Indianápolis 500, EUA - Escuderia Kurtis Kraft-Offy - Tinha 38 anos.
Mario Alborghetti (ITA) - 11/05/1955 - GP de Pau, França - Escuderia Maserati - Tinha 26 anos.
Bill Vukovich (EUA) - 30/05/1955 - Grande Prêmio de Indianápolis 500 , EUA - Kurtis Kraft-Offy -Tinha 36 anos
Pat O'Connor (EUA) - 30/05/1958 - Grande Prêmio de Indianápolis 500, EUA - Kurtis Kraft-Offy - Tinha 29 anos.
Luigi Musso (ITA) - 6/07/1058 - GP da França F1 - Ferrari - Tinha 33 anos.
Peter Collins (ING) - 3/08/1958 - GP da Alemanha F1 - Ferrari - Tinha 26 anos.
Stuart Lewis-Evans (ING) - 19/09/1958 - GP do Marrocos F1 - Vanwall - Tinha 28 anos.
Chris Bristow (ING) - 19/06/1960 - GP da Bélgica F1 - Cooper-Climax -Tinha 22 anos.
Alan Stacey (ING) - 19/06/1960 - GP da Bélgica F1 - Lotus Climax - Tinha 26 anos.
Wolfgang von Trips (ALE) - 10/09/1961 - GP da Itália F1 - Ferrari - Tinha 33 anos.
John Taylor (ING) - 7/08/1966 - GP da Alemanha F1 - Brabham-BRM - Tinha 33 anos.
Lorenzo Bandini (ITA) - 7/05/1967 - GP de Mônaco F1 - Ferrari - Tinha 31 anos.
Joseph Schlesser (FRA) - 7/07/1968 - GP da França F1 - França - Tinha 40 anos.
Piers Courage (ING) - 7/06/1970 - GP dos Países Baixos F1 - De Tomaso-Ford - Tinha 28 anos.
Jo Siffert (SUI) - 24/10/1971 - World Championship Victory Race -BRM - Tinha 34 anos
Roger Williamson (ING) - 29/07/1973 - GP dos Países Baixos F1 - March-Ford - Tinha 25 anos.
Helmuth Koinigg (AUS) - 6/10/1974 - GP dos EUA F1 - Surtees-Ford - Tinha 25 anos.
Tom Pryce (ING) - 5/03/1977 - GP África do Sul F1 - Shadow-Ford - Tinha 27 anos.
Ronnie Peterson (SUE) - 11/09/1978 - GP da Itália F1 - Lotus-Ford - Tinha 34 anos.
Riccardo Paletti (ITA) - 13/06/1982 - GP do Canadá F1 - Osella-Ford - Tinha 23 anos.
Roland Ratzenberger (AUS) - 30/4/1994 - GP de San Marino F1 - Simtek -Tinha 31 anos.
Ayrton Senna (BRA) - 1/05/1994 - GP de San Marino F1 - Williams-Renault - Tinha 34 anos.
Jules Bianchi (FRA) - 05/10/2014 - GP do Japão - Marussia-Ferrari - O piloto francês tinha 25 anos.
Fechamos a galeria com uma menção a Jim Clark, que morreu num acidente em outra categoria - a Fórmula 2 - mas foi um dos maiores pilotos da história. Morreu aos 32 anos em 7/4/1968, no GP da África do Sul. Era chamado de 'Escocês Voador'.