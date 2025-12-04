Cauã Reymond desabafa sobre mãe que teve Aids e participa de campanha contra a discriminação

Recentemente, em entrevista a Tatá Werneck, Cauã falou sobre sua mãe, Denise Marques, que sofreu ao ser contaminada pelo vírus HIV.
Ela morreu em 2019, aos 55 anos, vítima de um câncer de ovário O ator contou que a mãe teve uma vida difícil, desde a infância.
Cauã Reymond enfatizou a necessidade de as pessoas não agirem com preconceito em relação às vítimas do HIV. Trata-se de uma causa que comove o artista, engajado na luta contra a discriminação.
Cauã Reymond vive uma nova fase, como empresário. Recentemente lançou sua própria marca de cosméticos, ReYou, voltada ao público masculino.
A primeira linha inclui shampoo 3 em 1, shampoo antiqueda, condicionador, óleo para barba e cabelo, gel de barbear e pós-barba. Todos os produtos são 100% veganos, livres de parabenos e não testados em animais.
Ele investiu R$ 35 milhões no projeto, com previsão de lançar duas novas coleções por ano. Os produtos têm distribuição inicial em SP, RJ, MG, PR e RS. A meta é alcançar todo o Brasil em até um ano, com vendas em barbearias, e-commerce e marketplaces.
Segundo Cauã, a ReYou reflete sua rotina e valores: “Cuidar de si é reinventar-se. A ReYou vem com uma proximidade do que eu sou, não tem personagem.” A marca aposta em praticidade, qualidade e sustentabilidade, com fórmulas dermatologicamente testadas.
Cauã, aliás, anunciou uma pausa na carreira após a novela 'Vale Tudo', da Globo. Cauã disse que, após interpretar um personagem muito forte, é recomendável dar um tempo para não desgastar a imagem.
Na novela, Cauã interpretou César, um modelo que era alpinista social e, depois de manter relacionamento com Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, se envolveu com a vilã da história, a ricaça Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.
Cauã nasceu em 20/5/1980, no Rio de Janeiro, e começou a carreira aos 18 anos de idade, como modelo. Ele chegou a morar em Milão e Paris, para trabalhar com grandes estilistas como Gaultier e Ferré. Mas ele diz que não se achava tão bonito. Cauã afirma que acha que hoje, mais maduro, está mais interessante do que era antes.
Cauã também viveu em Nova York, onde estudou teatro no prestigiado Actor's Studio, o mesmo por onde passaram grandes nomes de Hollywood, como Marlon Brando, Al Pacino e Robert de Niro.
Mas vocÃª sabia que, Ã margem de toda a fama e a badalaÃ§Ã£o, CauÃ£ viveu um episÃ³dio assustador na IndonÃ©sia? Ele escapou de um terremoto. CauÃ£ fez o relato na manhÃ£ de 22/11/2022, atravÃ©s dos Stories, do Instagram.
Ele contou que estava de férias no local, ao lado de Mariana Goldfarb, com quem ainda era casado.
'Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil'.
O terremoto aconteceu na Ilha de Java, a principal do país. Sozinha, a região tem cerca de 140 milhões de habitantes, quase metade do país. A cidade mais atingida foi Cianjur, com 170 mil moradores.
Cauã também estudou Psicologia, mas desistiu da faculdade para seguir a carreira de ator. Em 'Malhação', ele interpretou o adolescente Mau-Mau, personagem famoso até hoje, entre 2002 e 2003.
A carreira decolou e ele não parou mais de fazer trabalhos para a Globo, incluindo sucessos como 'Da Cor do Pecado' (2004), 'Como uma Onda' (2004), 'Belíssima' (2005), 'Passione' (2010), 'Avenida Brasil' (2012) e 'A Regra do Jogo' (2015).
Em 2021, ele deu vida aos gêmeos Chris e Renato, os personagens principais da novela 'Um Lugar ao Sol', que só terminou no início de 2022. Nesta obra, contracenou e 'lançou' o irmão Pavel, que também é veterinário.
Na novela 'A Favorita', de 2008, interpretou o jovem Halley, que tinha este nome por conta do famoso cometa.
Quando o assunto Ã© sÃ©rie, CauÃ£ tambÃ©m fez vÃ¡rios trabalhos, com destaque para 'Amores roubados' (2014), 'O caÃ§ador' (2014), 'JustiÃ§a' (2016), 'Dois IrmÃ£os' (2017) e 'Ilha de Ferro' (2019).
Ele também fez participações especiais em alguns programas de humor da emissora como 'Zorra Total' (2003), 'Minha nada mole vida' (2006), 'Casseta e Planeta' (2010) e 'Tá no ar: a TV na TV' (2016). Fez ainda muitos filmes e peças de teatro. Reymond acumula dezenas de indicações e prêmios como ator.
A filha dele é Sofia Marques, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Eles ficaram juntos de 2007 a 2013, e a menina nasceu em 2012.
Ele também viveu com a atriz Alinne Moraes de 2002 a 2005. E ficou casado com a modelo Mariana Goldfarb de 2016 a 2023.