Cauã Reymond desabafa sobre mãe que teve Aids e participa de campanha contra a discriminação

Cauã nasceu em 20/5/1980, no Rio de Janeiro, e começou a carreira aos 18 anos de idade, como modelo. Ele chegou a morar em Milão e Paris, para trabalhar com grandes estilistas como Gaultier e Ferré. Mas ele diz que não se achava tão bonito. Cauã afirma que acha que hoje, mais maduro, está mais interessante do que era antes.