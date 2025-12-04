IA transforma Seu Madruga em vários personagens

A tecnologia avançada processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion.
Seu Madruga como Super-Homem, eternizado por Christopher Reeve, vivido por Henry Cavill e atualmente na pele de David Corenswet.
Seu Madruga como James Bond, o agente 007, interpretado por vários atores (o mais recente, Daniel Craig, que encerrou sua cota no último filme).
Seu Madruga em Mad Max, sucesso de Mel Gibson que rendeu cinco filmes na franquia, todos dirigidos por George Miller.
Seu Madruga em 'Mar de Chamas', estrelado por Kurt Russell. O filme, lançado em 2021, também tem William Baldwin , Donald Sutherland e Robert de Niro no elenco.
Seu Madruga em 'O Senhor dos Anéis'. Na saga de aventura e ficção passada na Terra Média , ele virou elfo, olha a orelha pontuda.
Seu Madruga em 'King's Avatar', sÃ©rie chinesa que teve versÃ£o em animaÃ§Ã£o e tambÃ©m live action.
Seu Madruga em 'Piratas do Caribe', sucesso de Johnny Depp que transformou o pirata Jack Sparrow em Ãdolo da garotada com seus trejeitos e suas aÃ§Ãµes extravagantes. TÃ¡ muito limpinho pro filme...
Seu Madruga em 'Breaking Bad', série americana estrelada por Bryan Cranston. A série foi produzida entre 2008 e 2013 com 62 episódios em 5 temporadas.
Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga, nasceu em 2/9/1924. Essa foto não tem boa qualidade, mas mostra Ramón aos 17 anos.
Ramón nasceu na Cidade do México, a capital do país. Mas aos 2 anos se mudou para bem longe com a família.
Ramón foi criado na Ciudad Juárez, município que fica no estado de Chihuahua, a 1.827 km da Cidade do México.
Ciudad Juárez fica na fronteira com os Estados Unidos. É vizinha de El Paso, no estado americano do Texas. Uma das maiores cidades do México, tem 1,3 milhão de habitantes.
Ramón começou a carreira em 1949 e atuou em cinema e televisão.
Ele fez mais de 50 filmes na chamada 'Era de Ouro' do cinema mexicano.
Mas seu papel mais famoso foi um presente do ator Roberto Gómez Bolaños (foto), protagonista em Chaves.
Conhecido como Chespirito, Bolaños disse certa vez que Ramón foi o único comediante que o fez 'morrer de rir'.
Bolanõs convidou Ramón para o seriado 'El Chavo del ocho', que no Brasil chama-se simplesmente 'Chaves'. E foi uma decisão acertada.
O seriado fez sucesso no Brasil. O México, por sinal, tem uma boa penetração no entretenimento popular no Brasil, inclusive com novelas transmitidas pelo SBT.
Ramón Valdés teve 10 filhos. Ele morreu em 9/8/1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago.
Na foto, publicada no instagram de Miguel Valdés, Ramón aparece no hospital rodeado por parentes. Mesmo gravemente doente, ele demonstra bom humor.
Em 2020, Carmem Valdés, filha de Ramón, deu uma entrevista polêmica ao site Infobae.
Ela disse que os bastidores de 'Chaves' tinham, em certos momentos, um clima de tensão, causados pela atriz Florinda Meza.
Florinda interpretava Dona Florinda e era casada na vida real com Bolaños, o Chaves.
Carmem diz que Florinda espalhou que Ramón usava drogas, o que nunca foi verdade. Discussões à parte, Ramón marcou a TV com o Seu Madruga e deixou uma legião de fãs.