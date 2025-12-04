As melhores cidades para se morar no Brasil

Gavião Peixoto (SP) - 74,49 pontos - Conhecida por sua tranquilidade e baixa taxa de criminalidade. Oferece boa qualidade de vida, com infraestrutura adequada para sua população. Proximidade com cidades maiores proporciona acesso a serviços adicionais
Brasília (DF)- 71,25 pontos - Com planejamento urbano exemplar, tem áreas verdes e organização. É o centro do poder político, com boas oportunidades de trabalho. Oferece excelente infraestrutura cultural e educacional.
São Carlos (SP) - 70,96 pontos - Reconhecida como cidade universitária, com instituições renomadas. Economia diversificada, incluindo tecnologia e agronegócio. Oferece qualidade de vida, com cultura, lazer e saúde acessíveis
Goiânia (GO) - 70,49 pontos - Famosa pelas áreas verdes e clima agradável. Economia diversificada e infraestrutura urbana bem desenvolvida. Cultura local rica e opções de lazer e entretenimento.
Nuporanga (SP) - 70,47 pontos - Cidade pequena e tranquila com boa qualidade de vida. Serviços de educação e saúde eficientes para o tamanho da população. Comunidade acolhedora e forte senso de pertencimento.
Indaiatuba (SP) - 70,47 pontos - Alto IDH e segurança pública eficiente. Proximidade com Campinas e São Paulo facilita acessos econômicos e culturais. Planejamento urbano prioriza qualidade de vida com boas áreas residenciais.
Gabriel Monteiro (SP) - 70,42 pontos - Pequena, pacata e segura, ideal para quem busca tranquilidade. Boas políticas voltadas à saúde e educação para moradores. Comunidade unida, com grande valorização do contato humano.
Águas de São Pedro (SP) - 70,37 pontos - Estância hidromineral reconhecida pela tranquilidade e bem-estar. Excelente infraestrutura turística e baixa taxa de criminalidade. Qualidade de vida é prioridade, com serviços bem mantidos.
Jaguariúna (SP) - 70,29 pontos - Próxima de grandes polos urbanos, com infraestrutura de qualidade. Alto IDH e economia diversificada, principalmente no setor industrial. Cultura local forte com eventos como o rodeio da cidade.
Araraquara (SP) - 70,22 pontos - Importante polo universitário com serviços públicos eficientes. Economia forte, especialmente no setor agroindustrial. Oferece opções de lazer, educação e saúde bem estruturadas.
Presidente Lucena (RS) - 70,14 pontos - Tranquilidade típica de cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Boa qualidade de vida com foco no bem-estar da comunidade. Preserva tradições culturais e ambientais da região.
Luzerna (SC) - 70,09 pontos - Com boas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano. Baixo índice de criminalidade e boas escolas. Foco no fortalecimento comunitário e na qualidade do ambiente.
Pompeia (SP) - 70,06 pontos - Crescimento ordenado, com economia local fortalecida pela indústria. Serviços públicos bem distribuídos e acessíveis. Comunidade acolhedora e ambiente limpo.
São Caetano do Sul (SP) - 70,02 pontos - Um dos melhores IDHs do Brasil, com educação e saúde de excelência. Infraestrutura urbana avançada, ideal para famílias e profissionais. Forte no setor industrial e proximidade com São Paulo.
Maringá (PR) - 69,96 pontos - Planejada, com arborização exemplar e espaços urbanos de qualidade. Economia diversificada e dinâmica, com destaque para o comércio. Oferece lazer, cultura e excelentes serviços públicos.
Piracicaba (SP) - 69,95 pontos - Polo tecnológico e educacional com boa infraestrutura urbana. Economia agrícola forte, aliada ao crescimento industrial. Preserva tradições culturais e festas importantes, como a da Cana.
Nova Lima (MG) - 69,89 pontos - Cidade em expansão econômica, especialmente no setor imobiliário. Belas paisagens naturais e infraestrutura voltada ao turismo ecológico. Boa qualidade de vida, com serviços públicos adequados.
Campinas (SP) - 69,88 pontos - Grande polo tecnológico e educacional, com universidades de renome. Ampla oferta de serviços culturais, comerciais e de lazer. Fácil acesso às principais capitais do Sudeste, com infraestrutura moderna.
Caxambu (MG) - 69,69 pontos - Conhecida por suas águas minerais, é um importante polo turístico. Possui o maior complexo hidromineral do mundo, o Parque das Águas. Cidade tranquila, com clima agradável e forte apelo histórico-cultural.
Vinhedo (SP) - 69,65 pontos - Cidade com alto padrão de vida, segurança e infraestrutura. Destaca-se pela tranquilidade e acesso a áreas verdes. Cultura e lazer são valorizados, com eventos importantes como a Festa da Uva.