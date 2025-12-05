Animais Caranguejo gigante é visto em ilha da Índia após 15 séculos de sumiço Em 2025, cientistas anunciaram o primeiro registro pós-tsunami de 2004 do caranguejo-dos-coqueiros na Ilha de Car Nicobar, na Índia. O estudo confirmou oficialmente a presença do crustáceo e levou o governo a incluir a espécie em um novo plano de conservação nas ilhas Andaman e Nicobar. Por Flipar

Reprodução/YouTube