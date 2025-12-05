Ex-satanista vira santo: saiba quem foi Bartolo Longo, canonizado pelo Vaticano

Chamou a atenção o fato de um dos indivíduos canonizados ser um ex-adepto de um culto satânico.
Trata-se de Bartolo Longo, advogado italiano que, antes de abraçar a fé católica, se envolveu com práticas ocultistas.
Nascido em 1841 em Latiano, na região de Puglia, ele veio de uma família rica e católica.
Após a morte do pai e um novo casamento da mãe, Longo foi estudar direito em Nápoles.
Na época, a Itália passava por um período de grande tensão social e política, marcado por sentimentos anticatólicos e um crescimento do ocultismo como forma de confrontar a Igreja.
Foi nesse período que Longo se afastou da fé e se aproximou do satanismo.
Ele chegou a liderar rituais por mais de um ano, em um contexto em que o ocultismo era frequentemente usado como ferramenta de oposição ao Papa.
Após uma fase de crise pessoal, buscou ajuda de um amigo e reencontrou o catolicismo, dedicando o resto da vida à fé.
Após sua conversão, ele se dedicou intensamente à promoção do Rosário, tornando-se um dos seus maiores defensores.
Longo passou a trabalhar e se dedicar a atividades religiosas em Pompeia, colaborando com a condessa Marianna Farnararo De Fusco.
Segundo explicou o postulador Carlo Calloni em entrevista a jornalistas em Roma, o destaque de sua canonização está no fato de Longo ser um leigo, e não um sacerdote ou religioso.
Ao lado da condessa, Longo ajudou a restaurar o que hoje se tornou o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.
Ele também passou a se dedicar a ações sociais voltadas para órfãos e pessoas em situação de pobreza.
Bartolo Longo faleceu em 1926, quando tinha 85 anos. Ele já era visto como um 'santo padroeiro' por muitos religiosos da época.
Longo foi beatificado por João Paulo II nos anos 1980 e canonizado em 2025 por Leão XIV.
Entre os outros novos santos está o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan.
Ele foi executado em 1915 por se recusar a renunciar à sua fé católica durante o período de dominação do Império Otomano.
Completam a lista dos novos santos Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández.