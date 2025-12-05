Nelson Gonçalves: cantor tem vida turbulenta e popular retratada em quadrinhos

Apesar do Ãªxito artÃ­stico e financeiro, Nelson teve vida atribulada. A partir da dÃ©cada de 1960, enfrentou um perÃ­odo turbulento marcado pelo vÃ­cio em cocaÃ­na, que abalou sua carreira, suas finanÃ§as e sua vida pessoal. O escÃ¢ndalo em torno de sua prisÃ£o por porte da droga, em 1966, quase destruiu sua reputaÃ§Ã£o e o afastou dos palcos.